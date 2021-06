Delegacia Móvel: Polícia Civil lança serviço de atendimento itinerante na Bahia

A Polícia Civil vai oferecer atendimento itinerante à população. Com um ônibus totalmente reformado, o órgão fará os atendimentos da Delegacia Móvel, que receberá causas diversas.

Um dos públicos contemplados no modelo de atendimento é o de mulheres vítimas de violência, em regiões onde não há Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) e Núcleo de Atendimento à Mulher (Neam). O equipamento, antes utilizado em grandes eventos, agora terá a finalidade de assistir a população.

A Delegada-Geral Heloísa Campos de Brito recebeu a Delegacia Móvel nesta sexta-feira (25), no Prédio-Sede da Polícia Civil, na Piedade, e falou sobre a importância desse tipo de trabalho.

“Com a estrutura totalmente modernizada, nós levaremos este equipamento a regiões onde não dispomos de DEAMs, com equipes especializadas a bordo, para que as mulheres vítimas de violência possam registrar a sua ocorrência com toda privacidade e acolhimento necessário”, afirmou.

O Delagacia Móvel surgiu em 2014, durante a Copa do Mundo. Além das baias de atendimentos, um cartório e sala do delegado, a área interna também tem copa, banheiro e uma cela para custódia temporária. Novos toldos e cadeiras também foram instalados para o público que aguarda atendimento na área externa.

A programação de onde estará o ônibus será disponibilizada periodicamente.