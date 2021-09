Delegacia retira da rua criança que pedia comida em sinaleira na Pituba

Uma operação da Polícia Civil recolheu uma criança de 4 anos e uma mulher que estavam em situação de mendicância na Avenida Paulo VI, na Pituba, na quarta-feira (29). Segundo a polícia, uma equipe da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) foi até o local após denúncia de moradores da região.

A menina exibia uma placa pedindo alimentos em uma sinaleira. Segundo a polícia, a mulher não tem guarda da garota.."Apesar dela alegar que a criança é sua filha, a menina é mantida sob uma guarda irregular. Nossa assistente social entrou em contato com o Conselho Tutelar”, diz a delegada Simone Moutinho, da Dercca.

As informações iniciais são de que a mulher e a criança são acompanhadas pelo Centro de Referência da Assistência Social de Salvador. “Ela informou que cria a garota desde os nove meses e que não tem notícia dos pais biológicos. A menina foi atendida pela nossa psicóloga”, acrescenta a delegada.

O Conselho Tutelar fez advertência à mulher e fez encaminhamento para regularizar a guarda da menina. as duas foram levadas para casa pelo órgão.

A delegada lembra que trabalho infantil é crime e pede que a população denuncie situações do tipo. “Apesar de todo contexto socioeconômico que vivemos a exploração do trabalho infantil é crime. A Operação Cinderela vai seguir no combate a estes delitos. Convidamos a sociedade para integrar essa iniciativa, principalmente denunciando no Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), pelo 181. A Dercca conta com equipe multidisciplinar, com assistente social e psicóloga para acolher estas vítimas”, finaliza.