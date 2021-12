Delegada morre após complicações da gripe em Salvador

Morreu na manhã desta quinta-feira (30), em Salvador, a delegada Emília Margarida Blanco de Oliveira, 71 anos, coordenadora da Central de Flagrantes. Segundo a Polícia Civil, ela foi vítima de complicações decorrentes de uma forte gripe. A cerimônia de sepultamento será realizada no Cemitério Jardim da Saudade, nesta sexta-feira (31), às 11h. O velório será iniciado às 8h, na capela C.

A delegada era casada e deixa três filhos e seis netos. Em nota, a corporação lamentou a morte da servidora e lembrou que era querida por todos onde passou e que deixou marcas entre os colegas. "A toda a família e amigos, a Delegada-Geral da Polícia Civil da Bahia estende as condolências e une-se no luto", diz a nota.

Carreira

Emília Blanco iniciou a carreira na Polícia Civil em 1986, na Delegacia de Furtos e Roubos. Posteriormente, passou pela 6ª Delegacia Territorial (DT/Brotas), pela 12ª DT (Itapuã), pela 3ª DT (Bonfim). Ela também foi titular da Divisão de Controle de Hospedagem e Diversões Pública (DCHDP), da Delegacia de Homicídios, foi coordenadora do Centro de Documentação e Estatística (Cedep), Chefe de Gabinete da Secretaria da Segurança Pública e Delegada-Geral Adjunta da Polícia Civil. Ela ainda assumiu a direção do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio e, em 2018, passou a coordenar a Central de Flagrantes, onde permanecia.

A Delegada-Geral da Polícia Civil, Heloisa Campos de Brito, relembra essa trajetória. "Drª. Emília Blanco foi um ícone. Uma daquelas profissionais que representam toda uma geração. Quando me tornei delegada, ela já tinha quase dez anos de contribuição a essa instituição que me deu tudo na vida. Como precursora das conquistas femininas nas forças de segurança, ela abriu as portas para que jovens mulheres como eu chegassem", disse.

A delegada também foi homenageada na Câmara Municipal de Salvador, em 1990, pelo trabalho realizado como titular da DT de Brotas, fez parte do Conselho Deliberativo do Programa de Assistência a Vítimas da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e foi agraciada com a Medalha do Magistério Policial 2009, pela Secretaria da Segurança Pública.