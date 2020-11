Delegado Pazolini, do Republicanos, é eleito prefeito de Vitória (ES)

Delegado Pazolini, do Republicanos, foi eleito, neste domingo (29), prefeito de Vitória (ES). Ao fim da apuração, ele teve 58,63% da preferência do (96.531 votos no total. O candidato derrotou o ex-prefeito João Coser, do PT, que teve 41,37% (68.115 votos).

Pazolini tem 38 anos, é casado, formado em Direito e pós-graduado em Segurança Pública. Já foi auditor do Tribunal de Contas e é delegado da Polícia Civil, tendo ficado conhecido na época em que atuou como titular da Delegacia Proteção à Crianças e Adolescentes (DPCA).

Atualmente é deputado estadual, tendo sido eleito para o cargo em 2018. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 1.074.870,50. A vice é Capitã Estéfane, do Republicanos, que tem 30 anos.

A eleição em Vitória teve 26,27% de abstenção, 2,43% votos brancos e 3,29% votos nulos. Com informações do portal G1.