Delegado pede para entrar na casa do BBB para interrogar Paula

A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) do Rio de Janeirosolicitpu à Globo, na tarde desta sexta-feira a entrada de uma equipe policial na casa do BBB 19. A intenção do delegado Gilbert Stivanello é interrogar Paula e Rodrigo. A participante é investigada preliminarmente por intolerância religiosa contra o colega de casa.

Paula será interrogada sobre as falas contra Rodrigo, que é do candomblé (Foto: Reprodução/TV Globo)

"Fizemos um contato com a emissora solicitando a possibilidade de ouvir os dois envolvidos no caso: a suposta autora e a suposta vítima. Pedimos um espaço reservado porque a nossa intenção não é tirá-los do programa e, consequentemente, provocar uma dupla eliminação. Os interrogatórios vão nos ajudar a dar andamento a apuração já realizada", disse Stivanello.

Paula está sendo investigada por causa de declarações durante uma conversa com Diego, integrante já eliminado, e Hariany, que segue na casa. A advogada mineira disse que tinha medo de Rodrigo por ele ter contato com "esse negócio de Oxum" e completou com "nosso deus é maior".

Rodrigo, o alvo das falas supostamente intolerantes de Paula, também deve ser ouvido pelo delegado (Foto: Reprodução/TV Globo)

Vamos ao local para confrontar o que vimos nos vídeos. "A questão em análise é de intolerância religiosa", contou o delegado. "Ainda há dúvida no fato de haver crime na fala dela e a conversa vai ajudar bastante a elucidar", completou.

De acordo com o delegado, a Globo pediu para ver a possibilidade de um espaço reservado e ficou de retornar o contato no início da semana. A emissora não se pronunciou sobre o assunto.