DEM cresceu e chega em 'posição privilegiada' para 2022, diz ACM Neto

As eleições deste domingo (15) foram boas para o DEM, que terá uma posição privilegiada para 2022, avalia o prefeito ACM Neto, em entrevista publicada nesta quarta-feira pelo Valor Econômico. O DEM vai poder "sentar para conversar com qualquer partido, com qualquer candidato sério a presidente", diz Neto, que é presidente nacional do partido.

Se essa posição privilegiada vai permitir que o DEM tenha um candidato próprio, Neto prefere não falar agora. "O partido será ouvido, respeitado e terá relevância. Agora, já será a hora de a gente ter, em 2022, nosso próprio candidato? Não posso responder ainda", diz. Mas, se não for na próxima eleição, "não tardará para o DEM ter um candidato próprio à presidência".

Apoiar o atual presidente, Jair Bolsonaro, não deve ser o caminho, embora Neto não seja categórico. Ele diz que o partido não faz parte da base de Bolsonaro. "Todo mundo sabe que temos uma posição de independência em relação a esse governo", destaca.

Para Neto, a eleição trouxe uma tendência clara de crescimento do DEM e o partido pode crescer ainda mais. Ele diz que o partido é "leve, que não tem que justificar nenhum passivo recente mais sério". Ele diz que "os novidadeiros" de 2018 perderam força esse ano, sem citar diretamente ninguém. "O eleitor ficou ainda mais atento e afastou essas saídas criadas da antipolítica".

Segundo levantamento do Valor, O DEM teve 8,3 milhões de votos em todo país, atrás do MDB (10,9 milhões) e do PSDB (10,7 milhões), mas ao contrário desses, cresceu. O partido venceu em 459 prefeituras, contra 266 em 2016. O PSDB ficou com 512, queda em relação às antigas 785.

Entre as capitais, o partido ficou com Florianópolis e Curitiba, além, claro, de Salvador. Está ainda no segundo turno do Rio de Janeiro, com Eduardo Paes, e concorre à prefeitura de Macapá, que teve a eleição adiada por conta do apagão no Amapá.

Neto falou também do ex-presidente Lula, que já teve "um peso extraordinário" nas eleições. "Eu diria que as eleições municipais deste ano ajudaram a acelerar o processo de aposentadoria do Lula", disse, afirmando que o ex-presidente também não conseguiu transferir muitos votos no Nordeste aos candidatos apoiados. "Prevaleu uma visão moderada, equilibrada e de centro".

Governador

Neto admite que pode ser candidato ao governo da Bahia, mas ainda é cedo para definir. "Uma candidatura a governador, hoje, é vista como absolutamente natural aqui na Bahia. Se vai ser isso ou se, por acaso, eu vou participar de outro projeto, é preciso ter um pouco mais de paciência", diz.

Ele considerou que o resultado do DEM foi bem também na Bahia, considerando que o governo do estado há 14 anos está com o PT. "Nós somos oposição há 14 anos. E conseguimos ter resultados aqui realmente muito bons".