Demi Lovato anuncia que é não-binária e diz usar pronomes neutros

(Foto: Divulgação)

A cantora Demi Lovato anunciou que se identifica como uma pessoa não-binária e que prefere que usem para ela pronomes neutros. Ela falou do assunto na estreia do seu podcast, 4D with Demi Lovato.

Em inglês, os pronomes they/them (eles/deles, literalmente, em português) são usados para se referir a homens, mulheres ou pessoas não-binárias, que são as que não se identificam com nenhum dos dois.

"Durante o último ano e meio, eu passei por um processo de cura e reflexão. Com a ajuda deste trabalho, eu tive a revelação que me identifico como pessoa não-binária. Dito isso, eu oficialmente vou mudar meus pronomes para 'they/them", disse a cantora.

Ela afirmou que o processo de descoberta continua. "Acredito que isso representa melhor a fluidez que sinto na minha expressão de gênero, e permite com que eu tenha mais autenticidade e honestidade em relação a quem sou, a quem ainda estou descobrindo", acrescentou Demi.

Demi destacou que não é uma expert no assunto e não vai falar por todas as pessoas não-binárias. "Também não vou me irritar quando as pessoas deslizarem e usarem 'ela/dela' para falar de mim. Eu sei que, estando na minha posição, vai demorar um tempo para que as pessoas se acostumem".

A cantora também disse que não vai mudar sua aparência nem seu estilo no guarda-roupa. "Eu quero que todo mundo entenda que ser uma pessoa não-binária não significa que eu não vá continuar me vestindo da forma como quiser".

A cantora ainda citou a overdose que sofreu em 2018. "Sinto que o motivo de aquilo ter acontecido é que eu não estava vivendo a minha verdade", ponderou. "Eu estava suprimindo quem eu realmente era para agradar stylists, ou membros do meu time, ou mesmo os fãs, que queriam que eu fosse uma popstar feminina que usa roupas sexy. Eu achei que aquilo era o que eu deveria ser. Agora, percebo que é muito mais importante viver minha verdade do que me suprimir".