Democracia e saúde: é seguro ir votar domingo?

Neste domingo (15) um total de 10.893.320 pessoas estão aptas a votar na Bahia - desse número, 52,4% são mulheres e 47,5% são homens. A maioria tem idades entre 35 e 39 anos (11,45% do total). Já em Salvador o total de pessoas aptas para votar é de 1.897.098 pessoas, sendo 55,5% mulheres e 44,5% homens. A faixa etária dos 35 aos 39 anos também é maioria (12,45% do total). Em função da pandemia do novo coronavírus e do volume de gente que circulará nos 417 cidades do estado a pergunta que fica é: é seguro para a saúde ir votar no domingo?

Essa é a pergunta central do programa Política & Economia desta quinta-feira (12) que será exibido, ao vivo, a partir das 18h no Instagram do Jornal CORREIO (@correio24horas) com apresentação do jornalista Donaldson Gomes (@donaldsongomes).

Donaldson conversará com Roberto Badaró que é pesquisador-Chefe do Cimatec Saúde. Badaró é médico com PhD em Imunologia e Doenças Infecciosas.