Democratas decide até fevereiro se apoia governo Bolsonaro, diz Neto

O prefeito ACM Neto terá seu primeiro encontro com o agora presidente eleito Jair Bolsonaro nesta quarta-feira (12), em Brasília. Presidente nacional do democratas, Neto participará de uma reunião institucional que vai reunir outras lideranças do seu partido.

"Será o primeiro encontro com Bolsonaro. Vamos ouvi-lo. A disposição do Democratas é contribuir para que o governo dê certo, porque isso significa dizer que o país vai dar certo", diz Neto, acrescentando que o partido vai tomar uma decisão sobre aderir ou não à base de Bolsonaro entre o final de janeiro e início de fevereiro. "Depois do encontro, vamos nos aprofundar no conhecimento acerca da agenda que o novo governo tem para o ano de 2018, e submeter ao partido a decisão se integrará ou não a base do governo em caráter oficial".

Neto já se encontrou com o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, para falar sobre um possível apoio do partido ao governo de Bolsonaro. Agora, a convite do presidente eleito, vai amanhã para seu primeiro encontro com ele.