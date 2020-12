Dendê e ancestralidade se misturam nas criações da Meninos Rei para o AFD 2020

Inspirada no berço ancestral da mãe África, a Meninos Rei, marca que participou de todas as edições do Afro Fashion Day, voltou ao evento em 2020 para reafirmar o diálogo entre a moda e a ancestralidade. Criada para ser compartilhada entre amigos dos criadores, cresceu e conquistou mercado.

Lançada há seis anos pelos estilistas Junior Rocha e Ceu Rocha, a Meninosrei é definida pelos seus idealizadores como uma alfaiataria agênero e street wear, tendo como base a estampa africana. “Nosso principal cliente é sempre aquele que busca o diferencial e uma forma de expressão através das nossas peças”, relata Ceu. Apesar da marca contar com um espaço físico no bairro de Itapuã, hoje concentra suas operações de vendas no perfil do Instagram, @meninosrei. Mesmo diante a pandemia, que apresentou novos desafios, a dupla não desanimou. “Inicialmente, respeitamos tudo que está acontecendo ao redor do mundo, porém amadurecemos ideias, criamos projetos e experimentos novas propostas”, explica Junior. “Aos poucos estamos voltando e acreditamos em nosso potencial de criatividade e temos fé e esperança que tudo vai ficar bem”, completa o sócio da descolada marca.

Marca Meninos Rei já participou de todas as edições do AFD

Para os irmãos estilistas, a importância do Afro Fashion Day se dá na visibilidade para marcas envolvidas e valorização frente o mercado. Reafirmando a cada temporada o cenário de moda local. Para os estilistas o tema dendê é uma oportunidade de diálogo da moda com o passado. “Gostamos muito do tema desse ano, nós acreditamos que falar do Dendê é falar de ancestralidade, falar da nossa Bahia”, comenta Junior.



Conheça mais sobre a marca: @meninosrei



Afro Fashion Day 2020

Criado em 2015 pelo jornal CORREIO, o Afro Fashion Day celebra todos os anos o mês da Consciência Negra exaltando o talento dos modelos negros e a criatividade das marcas baianas. Com a pandemia do novo coronavírus, a edição de 2020 passou por mudanças em seu formato. No lugar do desfile tradicional, foi produzido um fashion film estrelado pelos 31 modelos e 37 marcas que integram o AFD nesta temporada. O lançamento foi em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, nas redes sociais do Correio.



Assista ao fashion film: https://bit.ly/FASHIONFILMAFD2020 ou https://bit.ly/FashionfilmAFD2020



