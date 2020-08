Dendê

Conhecido como ouro da Bahia, o óleo de dendê está em falta no estado. Parte do problema está na baixa produção regional. A partir de 2015, houve uma redução vertiginosa das plantações do fruto que gera o óleo sagrado. Segundo dados do IBGE, em 2017 o estado produziu apenas 2,2% da oferta nacional. O Brasil importa hoje dois terços do dendê utilizado para consumo de alimentos.