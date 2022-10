Dengo Chocolates vai inaugurar duas lojas em Salvador  

Sócio fundador da Natura, Guilherme Leal também está à frente da Dengo Chocolates (Foto: Christian Parente/Divulgação)

Criada há cerca de quatro anos pelo sócio fundador da Natura, Guilherme Leal, e por Estevan Sartorelli, a Dengo Chocolates irá abrir duas lojas até o fim do ano em Salvador. A primeira unidade da Dengo na cidade será inaugurada nesta sexta-feira(28), no Shopping da Bahia. A segunda, no Salvador Shopping, começará a funcionar no dia 07 de novembro com todo o portfólio da marca.

“Estamos realizando um desejo muito antigo. Chegar em Salvador reflete um momento muito especial para nós, além da felicidade de levar a Dengo para outras cidades do Brasil, é uma honra abrir duas unidades na capital da Bahia, estado que é tão importante para nós”, disse Estevan Sartorelli em entrevista ao portal Alô Alô Bahia.





Nova temporada

Instalado no pátio do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), na Avenida Contorno, o Sollar Baía estreia sua segunda temporada nesta sexta-feira (28), ao som da banda Os My Friends. Com novo projeto assinado por Peu Caldas, o evento gastronômico e cultural ao ar livre funcionará de quarta a domingo, a partir das 16h, com variados shows e diversas opções de gastronomia, como Pi.zza, 4 Rodas Burger e Beer e Bella Bistrot Comida de Boteco.





Bruno Velame e Maria Pessoa (Foto: Elias Dantas/Alô Alô)

Casamento na Contorno

A empresária Tânia Bulhões veio a Salvador para prestigiar o casamento de Maria Pessoa e Bruno Velame, no último sábado. A celebração ocorreu na Ordem Terceira de São Francisco e a festa, em seguida, ocupou o píer do edifício onde mora os pais do noivo, Andrea Velame e Inácio Barreto, na Avenida Contorno. A noite contou com shows de Tatau e Xandy Harmonia e decoração de Fernanda Brinço. O estilista Lucas Anderi, que assinou o vestido da noiva, também esteve presente.





Vitrine conceito

Inaugurada em 2021, a vitrine conceito de Vik Muniz na Feira de São Joaquim, em Salvador, não para de receber novos trabalhos de artistas diversos. Depois de Ernesto Neto e Arthur Lescher, quem expõe por lá é Maria Nepomuceno, que se dedica a criar organismos em tramas que englobam tecido, contas de colar, corda, palha, argila, cerâmica, madeira, plantas e diversos outros materiais.

Festa no Rio Vermelho

O restaurante Manga, dos chefs Dante e Katrin Bassi, celebra 4 anos com grande festa em Salvador, no próximo dia 14 de novembro, das 16h às 21h30. O agito no Rio Vermelho será ao som do Olodum e do DJ Telefunksoul, com pista aberta no terraço do restaurante, com vista para o mar. O evento será all inclusive e os ingressos custam R$350 por pessoa.

A partir de hoje

O charme do Jazz se une aos encantos do Restaurante Amado, na Avenida Contorno, em novembro. Nas quartas-feiras do mês, acontecerá a 4ª edição do projeto "Jazz e Vinho", sempre às 19h, com participação da cantora norte-americana Alissa Sanders. Ao longo das edições do projeto, o cliente ainda consome o vinho a preço de custo. As reservas podem ser feitas antecipadamente pelo (71) 3322-3520.