Denny Denan é diagnosticado com covid-19 e Ensaio da Timbalada é adiado

O cantor Denny Denan testou positivo para covid-19 e, por isso, o Ensaio da Timbalada, que aconteceria neste domingo (9), foi adiado. A informação foi divulgada pela assessoria da Salvador Produções e da Candyall Entertainment, que gerenciam a carreira da Timbalada.

Em nota, a assessoria da banda informou que o cantor está em isolamento e tem sintomas leves. O show, que estava marcado para as 16h deste domingo, foi transferido para o próximo dia 23, no Candyall Ghetto Square. As produtoras, assim como Denny, lamentaram o ocorrido e reforçaram a importância da vacinação contra a covid-19.

As empresas informaram, ainda, que o público que comprou os ingressos de forma antecipada serão priorizados na nova data, mantendo a liberação para o acesso ao show. Quem não tiver interesse ou não puder comparecer deve solicitar o reembolso até 16h do dia 19 - ou seja, 72 horas antes do evento.

Para pedir o reembolso, é preciso enviar um email para o endereço cancelamento@boratickets.com.br com o número do pedido e o CPF da pessoa. O email deve ser enviado pelo mesmo endereço usado no ato da compra.

Ainda segundo a assessoria, o reembolso parcial não será permitido. Se algum comprador tiver adquirido mais de um ingresso, todos serão cancelados.