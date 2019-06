Dentista assassinada teve o carro seguido pelos criminosos no IAPI

(Foto: TV Bahia/Reprodução)

A dentista Rita de Cássia Guedes Fernandes, 59 anos, assassinada na noite desta terça-feira (11), no bairro do IAPI, teve o carro seguido pelos criminosos que estavam em outro veículo. A informação foi confirmada ao CORREIO nesta quinta-feira (13) pelo delegado Adailton Adam do Departamento de Crime contra o Patrimônio (DCCP), responsável pela investigação.

Em uma das imagens que estão em poder da polícia, mostra o momento em que o Ford Ka prata de Rita era acompanhado por um Fox prata, usados pelos bandidos. “Na imagem dá pra ver a movimentação dos veículos, mas não dá para ver a quantidade de ocupantes do Fox prata, pois a câmera só mostrar o teto dos carros. Mas dá pra ver nitidamente que o carro da dentista era seguido”, destacou o delegado que ainda está checando o total das imagens.





O corpo de Rita de Cássia está sendo velado no cemitério Bosque da Paz, na Estrada Velha do Aeroporto. O enterro está marcado para às 16h30 desta quinta-feira (13).

Segundo o delegado apesar de as imagens não mostrarem o momento do disparo, testemunhas relataram que pelo menos dois homens abordaram a vítima. “Disseram que, logo após o disparo, eles saíram andando e entraram no Fox e fugiram para a Avenida San Martim”, contou o delegado.

O crime aconteceu entre 16h30 e 16h40 – 16h49 foi quando Rita de Cássia era socorrida pelo Polícia Militar. De acordo com o delegado, ela teria usado um aplicativo para evitar um engarrafamento. “Estamos vendo se ela fazia esse percurso constantemente. O local é todo esburacado. Por isso ela fazia o deslocamento em baixa velocidade”, explicou Adailton Adam.

O crime

A dentista foi abordada na Rua Professor Moura Bastos, próximo à localidade da Divineia, no IAPI, depois que deixou o ambulatório do Hospital Ana Nery, na Caixa D'água, onde trabalhava havia pouco mais de um ano.

Baleada por um tiro no peito, Rita conseguiu dirigir até a Avenida San Martin, onde foi socorrida por uma viatura da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Liberdade), que passava pelo local.

Rita chegou a ser levada pelos militares para o Hospital Ernesto Simões, no Pau Miúdo, mas não resistiu aos ferimentos. A vítima também trabalhava no ambulatório da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no bairro do Canela. A reportagem esteve no local, na noite desta quinta-feira, mas os funcionários disseram que preferiam não comentar o crime.

Desviou caminho

Sem se identificar, uma colega de Rita contou ao CORREIO que a vítima, com quem trabalhava no Ana Nery, não costumava pegar aquele caminho.

"Não estava com ela antes dela sair, mas ela chegou a comentar com colegas nossos que ia olhar pelo aplicativo um caminho melhor, pra desviar do trânsito", se limitou a dizer a mulher, acrescentando que Rita trabalhava no local há pouco mais de um ano.

A reportagem procurou a Sesab, que não retornou o contato.