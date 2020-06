Dentista pede que paciente vista sacos de lixo para realizar cirurgia

A esteticista Cristiane Boneta usou o seu Instagram para denunciar uma clínica odontológica em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, que pediu para ela usar sacos de lixo para realizar uma cirurgia bucal.

Boneta afirmou no Instagram que os profissionais da clínica pediram que ela vestisse e enrolasse os cabelos com um saco de lixo. Uma auxiliar que acompanhou a cirurgia disse que os cabelos dela eram muito grandes para caber na touca.

"Ao entrar no consultório eu questionei o dentista sobre o saco de lixo e a reposta dele é que o saco estava limpo. Como precisava muito finalizar essa cirurgia, acabei me submetendo a essa situação", relatou Boneta.

Segundo a esteticista, a justificativa do dentista para o pedido foi a segurança.

"Devido a todas as circunstâncias que estamos vivendo e com foco na biossegurança, o que nos assegura a integridade do profissional e do paciente, a minha integridade foi bruscamente violada. Realmente não sei definir se foi racismo ou descaso, mas como profissional da saúde certo eu sei que não está", disse a esteticista nas redes.