Dentista sócio da AfroSaúde reforça necessidade de cuidados bucais na pandemia

Você tem cuidado bem da saúde dos seus dentes? O cenário de incertezas causadas pela pandemia tem feito muita gente descontar a ansiedade no consumo de doces. Sócio da startup AfroSaúde, o dentista Arthur Igor deu uma série de orientações de cuidados bucais no programa Saúde e Bem-Estar desta terça-feira (6). Especialista em Saúde da Família e mestrando pela Ufba em Saúde, Ambiente e Trabalho, ele também conversou sobre como a sua startup está desenvolvendo tecnologia de serviço voltada para a comunidade negra.

No começo da quarentena por aqui, os consultórios odontológicos só estavam liberados para atender casos de urgência. Gradualmente, a Prefeitura de Salvador foi permitindo a reabertura dessa atividade. Auxiliar na criação da cartilha de protocolos de biossegurança do Conselho Regional de Odontologia (CRO BA), Arthur Igor conta que a categoria teve que se adaptar para atender os pacientes de forma mais segura, com mudanças desde o pré-atendimento.

Agora, os dentistas devem recomendar que as pessoas não levem acompanhantes, além de evitar o uso de muitas bolsas, por exemplo. As medidas visam diminuir os contatos e a disseminação do vírus. Como os procedimentos odontológicos em sua maioria envolvem a manipulação da boca do paciente, o processo de triagem para atendimento nas clínicas, atualmente, deve envolver perguntas para saber se a pessoa apresentou sintomas de covid-19 ou se teve contato com alguém com suspeita ou confirmação.

Os profissionais tiveram que redobrar a paramentação que, além das luvas, inclui agora ao menos face shield e avental.

“Agora, aos poucos, as pessoas estão retornando e, claro, tudo depende da confiança que você tem no profissional que você já conhece, se ele está atendendo com as medidas de segurança. Se o consultório foi readequado, você pode ir e observe se estão passando álcool 70%, se o profissional está paramentado”, atenta ele.

Arthur Igor lembrou que as principais doenças bucais no Brasil são a cárie, que em geral é provocada pela falta de higienização, e a periodontite (ou gengivite). Por isso, ele alertou que é importante manter a escovação dos dentes e o uso do fio dental durante essa fase que exige isolamento social. O ideal é usar o fio dental antes da escova. Não é necessário escovar com força, prefira as cerdas macias.

O dentista também alerta que não existem cremes dentais capazes de clarear os dentes. Estes produtos continuam no mercado porque não são registrados como odontológicos e não há uma regulamentação específica. Nos supermercados, a maioria das marcas têm a quantidade de flúor recomendada para a proteção diária, então você pode escolher um creme dental que seja acessível ao seu bolso.

AfroSaúde

Com mais de 400 profissionais negros de todo o país cadastrados, a AfroSaúde — uma startup que reúne soluções tecnológica em saúde para a comunidade negra — está em plena expansão. Um dos sócios do projeto, Arthur Igor conta que a ideia surgiu a partir da percepção do pequeno número de pessoas negras que costumam se formar em cursos da área de saúde e, visando fazer frente ao racismo estrutural, decidiram agrupar os serviços destes profissionais em uma plataforma.

“A gente entra e é difícil permanecer porque tem diversas violências na graduação quando os alunos não são nem reconhecidos como daquele curso. Quando chega no mercado de trabalho, e a gente pensa que passou por tudo aquilo, o racismo vai e bate na gente de novo quando a gente não encontra posições qualificadas no mercado de atuação. Então, [a AfroSaúde] nasceu para dar visibilidade a esses profissionais no mercado de trabalho e para conectar as pessoas que cada vez mais estavam querendo se sentir representadas na saúde”, explica.

VEJA COMO FOI A LIVE, CONDUZIDA PELO JORNALISTA JORGE GAUTHIER: