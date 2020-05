Denúncias de descumprimento de medidas contra a covid-19 triplicam no feriadão

As denúncias de descumprimento de medidas de combate ao novo coronavírus triplicaram no feriadão, que ocorreu graças à antecipação do São João, Dois de Julho e 8 de dezembro.

Só na segunda-feira (25), primeiro dia de feriado, o Disque Coronavírus 160, serviço lançado pela prefeitura para acolher denúncias, viu suas ligações diárias, que têm uma média de 1.007 chamadas, pularem para 3.137.

Lançada há dois meses, a plataforma já acumula 102.500 ligações. A maioria das denúncias é da localidade de Cajazeiras, que acumula 2.886 queixas. Nos bairros mais infratores, as reclamações mais recorrentes são de aglomeração e atividade sonora.

Depois de Cajazeiras, os bairros com mais denúncias são Fazenda Grande do Retiro (1.861) Paripe (1.810), Pernambués (1.759), Liberdade (1.712), São Marcos (1.538), Itapuã (1.402), Uruguai (1.247).

Já na lista dos bairros menos problemáticos no quesito descumprimento de medidas estão Alphaville I (27), Jardim Placaford (26), Jaguaribe (13), as ilhas de Maré e Frades (17), Horto Bela Vista (11), Areia Branca (8), e Alphavile II (4).

O Disque Coronavírus também funciona para tirar dúvidas da população. A maior parte das ligações (57,17%) é justamente para isso. Os cidadãos buscam informações sobre postos de vacinação, saque do benefício social "Salvador por Todos" e distribuição de cestas básicas. Em seguida, a maior demanda é de Fiscalização/Denúncias (42,05%) de estabelecimentos que estão descumprindo os decretos. Sugestões e Elogios, juntos, somam 0,14% dos registros.





Para tirar dúvidas, fazer uma denúncia, crítica ou elogio, basta ligar para o telefone 160 ou acessar o site www.fala.salvador.ba.gov.br. É possível também entrar em contato enviando um e-mail para ouvidoria@salvador.ba.gov.br. Por e-mail e site é possível enviar fotos, mas não é obrigatório.