Deolane Bezerra leva 53 multas de trânsito e culpa motorista: 'Pimenta no dos outros, né?'

Exqueeeece. Esquece de olhar a velocidade da pista, os sinais fechados e as leis de trânsito. Aparentemente foi isso que Jader, motorista da doutora Deolane Bezerra, de 34 anos, fez.

Nesta quinta-feira (6), a loira usou suas redes sociais para compartilhar que recebeu 53 multas de trânsito em sua casa. Segundo a viúva de MC Kevin, seu motorista que estava responsável pelo volante. "Gente do céu! Aí, Jader, vai ser descontado. Meu Deus! Tá felizinho? Pimenta no dos outros, né? Tudo no seu nome, eu te avisei, só para começar o ano bem. Cinquenta e três multas de trânsito", reclamou ela.

A loira compartilhou ainda uma troca de mensagens com Jader. No print, ele aparece ironizando a situação. "Mulher do Kevin, caraio, exqueceee'. Ela rebate: "c vai se fuder'.

Foto: Reprodução