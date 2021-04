Depoimento inédito de Jorge Portugal em documentário sobre a Censura

Jorge Portugal (Foto: Divulgação)





Nome de grande relevância no cenário artístico e cultural da Bahia, o poeta e compositor santo-amarense Jorge Portugal (1956-2020) é um dos destaques da série O Silêncio que Canta por Liberdade. A obra, que é dirigida pela atriz Úrsula Corona, tem previsão de estreia nacional no segundo semestre deste ano. Em depoimento póstumo, concedido em 2019, ele fala sobre a metáfora, figura de linguagem constantemente utilizada em versos da Música Popular Brasileira como forma de driblar a censura da ditadura militar (1964-1985).

A produção documenta a censura sofrida pela música produzida na região Nordeste, a partir de depoimentos de intérpretes, compositores, instrumentistas e produtores. O Silêncio que Canta por Liberdade é costurado por imagens de arquivo e documentos oficiais. A obra original é idealizada pela Sete Artes Produções e coproduzida com Luni Produções, SUPER 8 e Círculo Filmes. A direção geral é de Omar Marzagão e o roteiro final é de André Araújo, Ernesto Rheinboldt e Úrsula Corona.





Terno de Reis de Dona Vande (Foto: Divulgação)

Ternos de Reis em formato digital

Com três CDs que registram as canções entoadas pelos Ternos de Reis mais tradicionais e antigos localizados no Alto Sertão da Bahia, o Projeto Antiquis lança, hoje, em formato digital a Série Reisados. A iniciativa promove duas lives para falar sobre a riqueza e importância dos registros da memória do Reisado, sexta e sábado, através do YouTube do Antiquis, que contará com a participação de integrantes dos reisados, pesquisadores da área de cultura e patrimônio. A mediação é de Anderson Cunha, produtor musical e idealizador do projeto.

Os dois primeiros volumes já tinham sido lançados em mídia física e agora ganham versão digital. O primeiro apresenta o Terno de Reis de Dona Vande da Fazenda Boa Sorte, de Caetité, único Terno da região totalmente formado por mulheres; o segundo traz um dos reiseiros mais antigos e respeitados da região, Seu Alziro de Morrinhos, da cidade de Guanambi.

O terceiro volume, ainda inédito, conta com o Terno de Reis centenário da comunidade de Curral de Varas, localizado também no distrito de Morrinhos.





Diana Dias (Foto: Divulgação)

Manezinha da Axé Music comemora 10 anos de carreira

Conhecida como a Manezinha da Ilha, por ter nascida em Florianópolis, a cantora Diana Dias comemora 10 Anos de carreira. Diana ajudou a incluir o Sul do Brasil na rota do axé music. Dai ela também ser chamada pelos baianos de a Manezinha da Axé. Muito querida na região, onde sempre participa do Folianópolis, ela fez duetos com grandes nomes da música baiana da atualidade, como Ivete Sangalo, Cláudia Leitte, Bell Marques e Saulo Fernandes.

Com Saulo, gravou o single Se Você For, incluindo um vídeo clipe acessado por milhares de pessoas. Participou do Carnaval baiano no trio elétrico de André Lellis e também no do Jamil, no circuito Barra-Ondina, e irradiou sua alegria em shows em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e no Rio Grande do Sul.





Raí Saia Rodada comemora sucesso

A música Tapão na Raba, de Raí Saia Rodada, cujo clipe estreou dia 10 de fevereiro no Youtube, ultrapassa os 100 milhões de visualizações no canal e, no Spotify. A faixa que figura entre as três primeiras posições do TOP 50 ficou 18 semanas consecutivas no 1º lugar do Top 200 Spotify no Brasil, soma mais de 160 milhões de streams em todas as plataformas e, atualmente, faz parte do repertório de artistas como Gusttavo Lima e Wesley que cantaram em suas lives.





TUM-TUM-TUM*

1 . A dupla Simone e Simaria realiza live especial de Páscoa no próximo domingo, e recebe como convidados Tarcísio do Acordeon e o cantor e compositor baiano Tierry, estourado no momento. O evento acontece a partir das 17h, no canal oficial da dupla no YouTube. Para completar ainda mais essa live, o repertório traz hits atuais do novo DVD, antigos sucessos da carreira e clássicos do forró.

2 . O Encontro é o nome do novo EP da Orquestra Reggae de Cachoeira, com cinco músicas autorais e inéditas sob a regência do mastro Flávio Conceição. O trabalho coloca o jovem como protagonista e tem participação especial de Mateus Aleluia Filho. O EP, disponível nas plataformas digitais no dia 10 de abril, tem participação especial dos integrantes da orquestra Brasileira de Música Jamaicana na faixa O Vôo: Felippe Pipeta (trompete); Sérgio Soffiarti (guitarra e vozes) e Pedro Cunha (teclados).

3. O cantor Denny Denan vai participar da Internacional Streaming Show, que será transmitida simultaneamente para treze países com um show ao vivo através da plataforma www.argentinashowlive.com.A Internacional Streaming Show é uma produção internacional. Para assistir, o público pode adquirir o ingresso no site do Sympla, pelo valor de R$ 29 (+ taxa) e curtir em casa, ao vivo, todos os sucessos de Denny, que promete receber convidados especiais.