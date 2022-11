Depois da festa, traga o preto para o look urbano

Não dá para negar: o preto é a cor mais amada quando a gente pensa no lookinho da festa. Mas o que fazer com a peça depois do agito? Trazer para um contexto bem urbano e usar muito. Atrás de uma boa inspiração? Então, olhos abertos para a campanha da Niini. Os vestidos que fazem parte da nova coleção da marca, batizada de “Black Collection”, ganham uma estética mais casual combinados com acessórios esportivos, a exemplo dos óculos escuros futuristas. É sobre realmente tirar a sua roupa do armário.

Dose de brilho

A bolsa baguete continua na listinha das peças preferidas entre as fashionistas. Se a bag tiver uma estética glam, melhor ainda. O vixe amou o modelito à venda no e-commerce da Pop Me, toda trabalhada em strass e que você pode usar com um visu urbano jeans ou mesmo com aquele vestido sofisticado para sair à noite. Custa R$ 199,9.

Olhar 43

Um modelo de óculos em formato quadrado é certeiro para quem está atrás de uma armação fashion e capaz de ser inserida em vários looks. Atrás de uma bacaninha para chamar de sua? Olhos abertos para essa novidade da Youcom, que você leva para casa por R$ 79,9.

Vai Brasil

Quem já está pensando no lookinho para torcer pelo Brasil, vale dar uma espiadinha no modelito cropped, no estilo tropical, à venda na lojinha virtual da Decathlon. Dica de stylist: troca o shortinho jeans por um de paetês e o visu bafônico está finalizado. Preço: R$ 69,9.

Verdinha

Para lacrar ou para malhar! A meia de cano longo virou item fashion e tira o look do santo dia, imediatamente, do lugar comum, seja na produção da academia ou ainda em visu pensado com uma vibe mais urbana. Se a escolha for essa opção em verde da Baw, você ainda aproveita para os dias de Copa. Custa R$ 29,9, o par.

Objeto de desejo

Uma boa ideia é trocar o tênis por uma sandália esportiva lacrativa. Os adeptos dessa dica, vão amar a aposta da marca Nike capaz de deixar qualquer fashionista enlouquecida. Preço: R$ 309,99.

***

Nota 0

A insistência é inimiga da gentileza. Uma manicure ficou incomodada porque, enquanto trabalhava, uma amiga insistia em ligar várias vezes no celular. Deixa mensagem, mana!

Nota 10

Uma influencer chamou atenção pelo penteado fashion. A blogueira prendeu o cabelo com coque e gel e encheu de grampinhos na parte da frente. Chique e bem fácil!