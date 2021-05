‘Depois da quarta fase, a vacinação devia ser por idade’, diz Bruno Reis

Desde que a vacinação contra a covid-19 teve início no Brasil, cerca de 600 mil pessoas foram imunizadas em Salvador. Nesta terça-feira (11), durante entrevista virtual, o prefeito Bruno Reis defendeu que depois que os grupos prioritários forem protegidos, a idade seja o critério para aplicar as doses.

“Eu acho justo depois que vacinar os trabalhadores das áreas essenciais e os mais vulneráveis, ou seja, pessoas com comorbidade e idosos acima de 60 anos, que a partir daí o critério seja a idade. Se o processo de vacinação pudesse ser feito por idade ele estaria ainda mais acelerado em nossa cidade porque ficaria mais fácil a conferência. A gente perde mais tempo conferindo se a pessoa tem direito, se está cadastrada, lançado os dados em dois sistemas, do que aplicando a dose da vacina. Além disso, chegam pessoas que não têm direito, reclamam e até ameaçam a nossa equipe, e isso atrasa o processo de vacinação”, afirmou.

Atualmente, a vacina está sendo aplicada em pessoas com comorbidades, remanescente de grupos anteriores e profissionais de áreas essenciais. Bruno Reis contou que 80% do público da quarta fase, que são as categorias específicas como professores, trabalhadores da segurança ou da limpeza, já foram imunizados. Quando finalizar essa parte, o Ministério da Saúde vai divulgar os novos grupos. É nesse momento que o prefeito defende que deixem de existir grupos e seja feita por idade.

“O Plano Nacional de Imunização tem a lógica de imunizar as pessoas por serviço, e não por categoria. Então, por exemplo, têm profissionais de educação física que estão no serviço de enfretamento à pandemia que já foram imunizados, e tem outros que não, como os que trabalham em academias. Isso não depende do prefeito, isso depende do Programa Nacional de Imunização (PNI)”, disse.

Nesta quarta-feira (12), Bruno Reis vai à Brasília discutir, entre outros assuntos, pandemia. Ele contou que a situação financeira de Salvador está delicada e que sem recursos federais o município não terá condições de manter em funcionamento benefícios e hospitais de campanha depois de junho.