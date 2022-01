Depois de 24 horas, sites do governo da Bahia atacados por hackers seguem fora do ar

As 21 páginas institucionais do governo da Bahia que sofreram um ataque hacker na quinta-feira (10) seguem fora do ar nesta sexta (21). Ao tentar acessar o site, o internauta é automaticamente redirecionado para o portal principal do governo.

O governo informou que a Secretaria da Segurança Pública (SSP), por meio da Polícia Civil e com o apoio da Superintendência de Inteligência, iniciou as investigações sobre o ataque ontem, mas segue sem resolução. Na quinta, quando os internautas acessavam os sites, a página inicial desses canais era redirecionada para outro site com ataques ao Executivo baiano.

De acordo com a Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia (Prodeb), não houve alteração da estrutura interna dos sites das secretarias, órgãos e empresas estaduais, que permanecem preservados. Também não foi diagnosticado acesso, vazamento ou apagamento de dados públicos.

Técnicos da Prodeb, onde ficam hospedados os sites institucionais do Governo do Estado, também atuam para identificar a origem do ataque e solucionar o problema com a maior brevidade possível.

Confira lista dos sites atacados:

Instituto Baiano De Metrologia E Qualidade (Ibametro)

Secretaria De Promoção Da Igualdade (Sepromi)

Secretaria Do Planejamento (Seplan)

Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb)

Secretaria do Meio Ambiente (Sema)

Polícia Civil da Bahia

Secretaria de Segurança Pública (SSP)

Departamento de Polícia Técnica (DPT)

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb)

Secretaria de Governo do Brasil (Segov)

Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre)

Secretaria De Relações Institucionais (Serin)

Pelourinho

Bahia Pesca – Empresa De Pesca

Ouvidoria Geral do Estado da Bahia

Ouvidoria do Estado da Bahia

Fundação Pedro Calmon (FPC)

Casa Militar do Governador (CMG)

Empresa Gráfica Da Bahia (Egba)

Casa Civil