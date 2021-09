Depois de fuga para o litoral, retorno da população a Salvador já é visível 

Com flexibilização das restrições por conta do avanço da vacinação, Salvador anda agitada novamente (Foto: Tercio Campelo/@tscampelo)

A disseminação da covid-19 fez Salvador ficar silenciosa por um longo tempo. Quem conseguiu resolver a vida com trabalho remoto se isolou. O Litoral Norte foi o destino preferido, seguido da Chapada Diamantina e da velha e boa Itaparica, movimentando o mercado imobiliário e o setor de decoração. Mas esse tempo de calmaria na capital parece que acabou. Basta dar um giro pela cidade para perceber que não só os antigos points andam recebendo gente saudosa do convívio com os amigos, como novos empreendimentos completamente sintonizados com as exigências atuais começam a ser anunciados e prometem se tornar os próximos hotspots por aqui.





Felipe Monteiro e Carol Gaspar (Elias Dantas/Alo Alo Bahia)

Enlace

A arquiteta Carol Gaspar e o empresário Felipe Monteiro vão se casar, no dia 11 de dezembro, às 15h30, naquela que promete ser uma das festas mais bonitas de 2021. A noiva escolheu a dupla Sonja Lopes e Núbia Caloula para assinar a decoração. A celebração, para 300 convidados, será realizada no Enseada do Castelo, em Praia do Forte e contará com buffet do Mignon, de Bruna e Ana Lúcia Martins. Logo após o enlace, Carol e Felipe seguem para lua de mel entre Maldivas e Dubai.





Manoel Beato (Foto: Divulgação)

Personagem da semana

Considerado o mais respeitado sommelier do Brasil, Manoel Beato desembarcou nessa terça-feira na capital baiana. Hoje e amanhã, ele é o convidado do chef Lomanto Oliveira para comandar um jantar harmonizado, em quatro tempos, no Fasano. Em entrevista ao Alô Alô, Beato falou sobre o assunto e destacou a importância de combinar os pratos e os vinhos durante uma refeição. Confere!

Qual a expectativa para a primeira edição do Jantar Harmonizado no Fasano Salvador?



A expectativa é muito positiva, será uma conversa aberta para mostrar as inúmeras possibilidades de harmonização. Será muito importante falar sobre o conceito de harmonização neste jantar no Restaurante Fasano Salvador.



Qual a importância de combinar os pratos e os vinhos em um jantar?



Combinações todos fazem, mas a importância da harmonização é para dar prazer, e não apenas para aprender. Neste tipo de evento gastronômico, busca-se equilibrar os elementos que se têm no prato com a bebida servida, e se eles têm ou não afinidade. Harmonizar não é deixar morno, mas sim uma conversa sensorial sobre vinhos e comida para abrir mais as percepções.



Há quase 30 anos como sommelier do Fasano, como foi a evolução do padrão de consumo para o público da alta gastronomia?



O brasileiro começou a aprender sobre vinhos de uma maneira bem diferente do europeu. Aqui, esse aprendizado é um pouco mais formal, mais rebuscado – o que obriga os profissionais da área a trabalhar mais e estudar mais para atender clientes que pesquisam antes de pedir o vinho. Além disso, o universo do vinho é hoje muito mais amplo, abriram-se muitas janelas. Também houve uma migração de diversos apreciadores de destilados, como uísque, que passaram a consumir vinho.





Irá Salles e Giovanni Bianco (foto: Divulgação)

Visita ilustre

O diretor de arte Giovanni Bianco, brasileiro que deu muito certo em Nova York, onde tem estúdio, circulou durante o início da semana por Salvador. Na cidade, visitou o Instituto Oyá, a Ilha dos Frades e jantou no Restaurante Mistura, na Avenida Contorno, com Angeluci Figueiredo, Irá Salles, Cau Biglia e Ligie e Paulo Góes, em encontro organizado por Licia Fábio. Giovanni assina campanhas bacanérrimas de marcas nacionais e internacionais e também já fez diversos trabalhos para Madonna, de quem virou amigo pessoal, há mais de 15 anos.





Alto luxo



A Gafisa está lançando um empreendimento residencial de alto luxo com apenas seis apartamentos, sendo um por andar, no Rio de Janeiro. Batizado de Tom Delfim Moreira, o edifício contará com projeto da Gensler, um dos maiores escritórios de arquitetura do mundo. O mais bacana? Em parceria com a Viva Projects, o lobby terá ares de galeria de arte, com obras de Iole de Freitas, Ernesto Neto, Irmãos Campana e Vik Muniz, entre outros.



Logo mais

O chef Marcelo Fugita recebe o chef Peu Mesquita (Pepo) para um jantar especial, a quatro mãos, que será armado hoje, a partir das 19h, no restaurante Soho, localizado na Bahia Marina, em Salvador. Na ocasião, a dupla vai produzir um menu de 6 etapas.