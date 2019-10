Depois de perder 26 kg, Pablo fala de dieta: 'Conseguindo equilibrar'

O cantor Pablo perdeu 26 kg em quatro meses com uma dieta. Nos bastidores Altos Horas, ele falou da sua tentativa de levar uma vida mais saudável - foram várias até conseguir alcançar um equilíbrio.

"Já perdi, já ganhei... e, agora, perdi 26 quilos em quatro meses. É um sacrifício muito grande que a gente paga. Ainda mais com essa vida corrida que a gente tem na estrada, para administrar isso é muito complicado. Foi uma dieta bem apertada. Estou tendo um acompanhamento mais rígido com o meu médico e meu personal", explicou o cantor.

Segundo ele, agora a dieta já está em outra etapa. "Agora, eu tô conseguindo equilibrar. Estou fazendo uma dieta para ganhar massa magra", acrescenta.

Pablo contou que resolveu buscar uma vida mais saudável depois que notou que sua disposição para o dia a dia não estava das melhores. Também que não estava feliz com o corpo.

"Aquela coisa da autoestima, de se olhar no espelho e ver que a roupa não está legal, e a disposição. Senti necessidade de cuidar da minha saúde. Estou me sentindo bem melhor, a disposição é outra, o astral é outro, muda tudo na sua vida quando se tem uma vida saudável", conta.

Pablo cortou da alimentação farinha, os alimentos derivados do leite, a gordura e os açúcares. Também passou a fazer exercícios. "O queijo acompanhado do vinho foi o mais difícil de deixar, mas em prol da saúde eu consegui. Agora, faço musculação, uma vez na semana funcional e pedalo de 55 a 60 km na semana. Não é mais uma obrigação, é prazeroso. Sinto vontade de me exercitar", diz. Nem mesmo a rotina de shows atrapalha. "Procuro sempre ficar em hotéis que tem academia e quando não tem, levo coisas no ônibus para treinar."