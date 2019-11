Depois de queda, apresentador Gugu Liberato morre nos EUA

Foto: Reprodução

O apresentador Gugu Liberato morreu aos 60 anos, em Orlando, nos Estados Unidos. Ele sofreu uma queda na quarta-feira (20), quando estava no sotão trocando o filtro do ar-condicionado e pisou em falso. O teto de gesso não aguentou o peso, cedeu e Gugu caiu de uma altura de 4 metros, batendo a cabeça em um móvel. Os órgãos dele serão doados.

O filho mais velho de Gugu Liberato, João Augusto, 18 anos, presenciou o acidente do pai e foi quem chamou o socorro para o apresentador depois de uma queda que ele sofreu em casa. Ele foi socorrido para um hospital local, mas não resistiu e teve morte cerebral confirmada. As filhas gêmeas de Gugu, de 15 anos, também estavam na casa quando o pai sofreu a queda.

A mãe do apresentador, dona Maria do Céu, 90, embarcou na quinta-feira às 10h20 para Orlando para acompanhar todo o trâmite de perto. Ela chegou ao hospital às 16h. O corpo de Gugu será transferido para São Paulo, onde o enterro será realizado no Cemitério do Morumbi, o mesmo onde o pai de Gugu foi enterrado.

Em nota, a família diz que Gugu deu entrada no hospital com "sangramento intracraniano". "Em virtude da gravidade neurológica, não foi indicado qualquer procedimento cirúrgico. Durante o período de observação foi constatada a ausência de atividade cerebral", diz o texto. Um médico brasileiro viajou para Orlando e confirmou a morte cerebral do apresentador.

Leia a nota:

Este é um momento que jamais imaginamos viver. Com profunda tristeza, familiares comunicam o falecimento do pai, irmão, filho, amigo, empresário, jornalista e apresentador Antônio Augusto Moraes Liberato (Gugu Liberato), aos 60 anos, em Orlando, Florida, Estados Unidos.

Nosso Gugu sempre viveu de maneira simples e alegre, cercado por seus familiares e extremamente dedicado aos filhos. E assim foi até o final da vida, ocorrida após um acidente caseiro.

Ele sofreu uma queda acidental de uma altura de cerca de quatro metros quando fazia um reparo no ar condicionado instalado no sótão. Foi prontamente socorrido pela equipe de resgate e admitido no Orlando Health Medical Center, onde permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva, acompanhado pela equipe médica local.

Na admissão deu entrada em escala de *Glasgow de 3 e os exames iniciais constataram sangramento intracraniano. Em virtude da gravidade neurológica, não foi indicado qualquer procedimento cirúrgico. Durante o período de observação foi constatada a ausência de atividade cerebral. A morte encefálica foi confirmada pelo Prof. Dr. Guilherme Lepski, neurocirurgião brasileiro chamado pela família, que após ver as imagens dos exames em detalhes, confirmou a irreversibilidade do quadro clínico diante de sua mãe Maria do Céu, dos irmãos Amandio Augusto e Aparecida Liberato, e da mãe de seus filhos, Rose Miriam Di Matteo.

Ainda não temos detalhes sobre o traslado para o Brasil. Informações sobre velório e sepultamento serão passadas assim que tudo estiver definido.

Ele deixa três filhos, João Augusto de 18 anos e as gêmeas Marina e Sophia de 15 anos.

Atendendo a uma vontade dele, a família autorizou a doação de todos os órgãos.

Gugu sempre refletiu sobre os verdadeiros valores da vida e o quão frágil ela se revela. Sua partida nos deixa sem chão, mas reforça nossa certeza de que ele viveu plenamente. Fica a saudade, ficam as lembranças - que são muitas - e a certeza que Deus recebe agora um filho querido, e o céu ganha uma estrela que emana luz e paz.

Familiares e funcionários

São Paulo, 22 de novembro de 2019



* Escala Glasgow de 3 - usada para medir a consciência e a evolução das lesões cerebrais em um paciente.

Vida para a TV

Antônio Augusto Moraes Liberato, o Gugu, nasceu em São Paulo em 10 de abril de 1959. Filho de portugueses, desde cedo ele era apaixonado pela televisão e chegou a escrever cartas para Silvio Santos sugerindo programas. O dono do SBT resolveu dar uma chance e o contratou, aos 14 anos, como assistente de produção do seu programa, Domingo no Parque.

Um dos mais bem sucedidos apresentadores do Brasil, ele comandou vários programas, comoo Viva a Noite, Domingo Legal e Gugu. Atualmente, estava à frente do reality show Power Couple, na Record TV, e do programa de calouros Canta Comigo, que teria final ao vivo em 4 de dezembro.

Por muitos anos, foi ligado ao SBT. No auge do seu sucesso no Viva a Noite, em 1987, chegou a assinar contrato com a Globo, mas segundo matérias da época Silvio Santos foi pessoalmente na concorrente para negociar a liberação do apresentador com Roberto Marinho, para que seguisse em sua emissora. Em 2009, deixou de vez a emissora e foi para a Record. Ficou até 2013 e retornou à emissora em 2015.

Gugu também teve participações em filmes. Ele atuou ao lado de Xuxa e Angélica e do grupo Trapalhões. Também lançou CDs e LPs. Gugu para Crianças foi seu maior sucesso, vendendo mais de 100 mil cópias.

O apresentador recebeu 11 estatuetas do Troféu Imprensa.

Na vida pessoal, o apresentador sempre foi discreto. Era casado com Rose di Matteo, com quem teve três filhos, João Augusto, 16, e as gêmeas Marina e Sofia, de 13. A família vivia atualmente em Orlando, nos EUA. Ele deixa ainda a mãe, Maria do Céu.

Mácula

Em setembro de 2003, Gugu se envolveu em um polêmica após exibir na atração uma entrevista com dois supostos integrantes da facção criminosa PCC. Na conversa, os homens faziam ameaças ao então vice-prefeito de São Paulo Hélio Bicudo, e a três apresentadores de programas policiais: José Luiz Datena, Marcelo Rezende e Oscar Roberto Godói. Tanto o apresentador quanto sua produção foram acusados de forjar a conversa. Até mesmo o PCC havia negado o caso, que foi parar na justiça.