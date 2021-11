Depois de receber 'nãos' no comércio, empresária cria o próprio negócio

Ela já foi humilhada por não possuir o 'perfil adequado' para trabalhar em shopping. Hoje, é dona de duas lojas em centros comerciais diferentes de Salvador, gerando empregos, incentivando outros empreendedores por meio das lojas colaborativas e não para por aí. Para o futuro, a meta é se tornar a primeira milionária da família.

Ela é Najara Black, proprietária da N'Black, mas também foi a convidada de Flávia Paixão no programa ao vivo Empregos e Soluções desta quarta-feira (17), na página do Correio, no Instagram.

Najara falou sobre os erros cometidos e como superou as dificuldades (Foto: Reprodução/ Instagram)

Durante o bate-papo, Najara contou que, desde o início, cometeu erros e que quebrou três vezes, mas nunca desistiu de levar o sonho adiante e, hoje, consegue contagiar a família, que já possui outros empreendedores.

"Acho que minha vantagem é não me deixar vencer pelo medo e saber agarrar as oportunidades que surgem", contou, lembrando que quando abriu uma loja no Shopping da Bahia, temeu por não conseguir manter a estrutura de uma loja grande, mas não parou até conseguir se estabelecer e levar com ela outros empreendedores que viram na loja colaborativa uma forma de também se inserirem naquele espaço.

Infância empreendedora

Najara contou que descobriu o empreendedorismo ainda na escola, quando não sabia que aquilo que fazia já era a semente de um trabalho de oferecer soluções. "Eu sentava com a turma do fundão e adorava uma bagunça, mas era estudiosa, assim, eu cobrava para fazer os trabalhos daqueles colegas que não eram tão aplicados assim", contou.

Nascida numa família do interior da Bahia com uma mãe solo, ela lembrou que sempre quis trabalhar como uma forma de ajudar a mãe e os irmãos. "No entanto, percebi que não era tão fácil assim e, durante muito tempo, despejei meu currículo nas lojas dos shoppings, mas ouvia as desculpas mais absurdas para o fato de que não me enquadrava naquele perfil, então decidi que teria meu próprio negócio", lembrou.

A empresária disse que compreende a importância dos tropeços (Foto: Reprodução)

Ela começou fazendo bijuterias e o negócio crescia até que descobriu que a pessoa que vendia suas peças tirava proveito e trapaceava nos repasses. "Decidi que nem eu e nem ela e fui aproveitar que já customizava minhas roupas, decidi trabalhar com camisetas", disse, destacando que o início não foi fácil, pois não conhecia de gestão financeira, não conhecia corte e costura e tão pouco de silkscreen. "Fui aprender a costurar, cortar, até mesmo fazer silk, pois tomei muito tombo por isso", rememorou.

Recomeços potentes

Depois de fazer faculdade de moda, confeccionar uniformes, figurino para bandas de pagode e customizar abadás no Carnaval, ela estabeleceu a própria marca com uma influência street wear. "Trabalhei como sacoleira e vendia muito em casa. No entanto, sofri um assalto, afinal o entra e sai de artistas chamava atenção,então decidi que estava na hora de recomeçar num outro lugar". Numa época onde as redes sociais não eram tão populares, Najara abusou da ferramenta para divulgar a própria marca e a primeira loja, que ficava numa galeria na Avenida Carlos Gomes, no centro da cidade.

Em 2018, um outro golpe balançou as estruturas da empresária: o proprietário da loja pediu o espaço de volta. "Naquela época, pensava muito pequeno, achava que bastava uma única loja. Felizmente, depois do choque, percebi que era possível expandir os horizontes", pontuou.

Hoje, Najara abraça e difunde a máxima de que 'nada pode nos parar' e anuncia uma novidade que será divulgada no próximo dia 24, nas redes sociais da loja. Ela também estrá presente em mais uma edição do Afro Fashion Day, uma promoção do Jornal Correio, e comemora a parceria que teve início na primeira edição do evento.

A íntegra da entrevista com Najara estará disponível na página do Jornal Correio e poderá ser acessada a qualquer momento. Vale lembrar que o programa Empregos e Soluções é realizado todas as quartas-feiras, sempre às 18 horas e, a cada semana, uma história inspiradora de empreendedorismo é apresentada.