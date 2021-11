'Depois vem com desculpinha', desabafa Guto sobre erros de arbitragem contra Bahia

O sentimento geral do Bahia foi de revolta com a arbitragem durante a partida contra o Flamengo, na noite desta quinta-feira (11), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Os tricolores ficaram na bronca com um pênalti marcado para o rubro-negro, mesmo após o lance ser revisado no VAR e as imagens mostrarem que a bola pegou no peito de Conti.

Depois da partida, o técnico Guto Ferreira fez um desabafo. Indignado com a situação, ele lembrou que o Bahia foi prejudicado por erros de arbitragem nos últimos três jogos e questionou quem vai pagar a conta.

"A gente quer sempre pensar o melhor dos profissionais que estão trabalhando ali. A gente sempre defendeu a entrada do vídeo para moralizar o futebol, melhorar a qualidade da alta competitividade que existe, mas aqui estão desvirtuando tudo. Errar um lance com a bola andando é uma situação, agora errar com o vídeo, interpretar como você quer... está ali para você ver, não adianta dizer que não. E o problema é que com o Bahia não foi uma vez. Nos últimos três jogos o VAR chamou dizendo que foi ou que não foi, e eles foram contra o VAR", iniciou Guto.

"Depois, a direção do Bahia busca junto a comissão de arbitragem, e eles vêm com desculpinha esfarrapada que não resolve nada, os pontos já foram. Até quando? Temos família para criar, velho. Quem se ferra depois são os profissionais envolvidos. Quem não consegue desenvolver o trabalho somos nós da comissão, são os jogadores. Até quando isso? Muitas vezes o cara erra e é promovido. Promovido a apitar final de Série D, grandes jogos de Série A, de Série B, sem ter que dar satisfação, sem ir ao microfone. São protegidos, vão lá dizer o que é. No mundo inteiro, em outros esportes, o cara tem que olhar o vídeo e dizer o que ele está interpretando, no futebol não. Precisamos de lisura", completou o treinador.

O pênalti foi marcado para o Flamengo quando o jogo ainda estava empatado por 0x0. Na análise de Guto, o tricolor era melhor no confronto e a penalidade prejudicou a estratégia da equipe.

"A gente sabia que seria um jogo difícil. Tínhamos o controle da partida. Até aquele momento o Flamengo não tinha atacado e nós tínhamos dado umas três ou quatro estocadas que de repente pode acontecer alguma coisa. Jogar contra o Flamengo no Maracanã é muito difícil, ainda mais eles vindo de um jogo ruim, estamos falando de um finalista da Libertadores. Até aquele momento o Bahia cumpria muito bem o seu papel", explicou.

O treinador revelou ainda que o atraso no retorno para o segundo tempo foi uma forma de protesto. Nas redes sociais o Bahia chegou a dizer que ameaçou não voltar para a partida.

"Indignação total, a gente precisava fazer alguma coisa. O atraso foi uma forma de protesto. E manter o equilíbrio porque o jogo exigia e, mesmo com um jogador a menos, tínhamos condição de buscar alguma coisa. E foi o que fizemos. A gente começou bem o segundo tempo, aí, na minha concepção, o Bahia não fez falta para o segundo cartão. Uma falta no meio-campo, onde não houve agressão. Falta normal de disputa de bola. Como se não bastasse a situação do pênalti, perdemos o jogador. E depois a expulsão do Rossi já é outra coisa", disse.

Com 36 pontos, o Bahia está na 16ª colocação do Brasileirão, a três pontos do Juventude, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O próximo compromisso do tricolor será na quinta-feira (18), quando visita o Sport, na Ilha do Retiro, em confronto direto contra o Z4.