Depressão pode ter feito mulher 'se transformar' em uma galinha

Alguns dos sintomas mais comuns da depressão são tristeza, fadiga e insônia. Mas pesquisadores da Bélgica descobriram que, em casos muito raros, o paciente pode assumir a identidade de um animal.

Os cientistas descreveram, no jornal médico holandês Tijdschrift voor Psychiatrie, o caso de uma mulher de 54 anos que foi encontrada em seu jardim “cacarejando e cantando como um galinha” - uma condição chamada zoantropia ou ilusão de acreditar que não é mais um humano, e sim um animal.

A mulher foi descrita como "desorientada" durante o exame, enquanto também relataram uma sensação desconhecida em seus membros, "como se não fossem adequados para o corpo dela, se batendo incontrolavelmente", disse o estudo. Além disso, a paciente mal tinha dormido nos últimos cinco dias.

A mulher, que trabalha em uma farmácia, foi levada à sala de emergência depois que seu irmão a encontrou "exibindo comportamento estereotipado" de uma galinha. Ela não tinha histórico de abuso de substâncias ou episódios psicóticos anteriores. Mas a família atribuiu seu comportamento à perda recente de um ente querido, o que causava depressão nela há cerca de dois meses.

Eles também descobriram que ela estava evitando amigos durante esse período e recentemente havia recebido feedback negativo no trabalho.

Também foi descoberto que a mulher havia estava fazendo tratamento com remédios tratamentos antidepressivos e antiansiedade, além de auxílios para dormir após a morte de um dos pais, há dez anos. Pouco tempo antes da crise, a paciente trocou de antidepressivo e os médicos especulam que essa mudança também pode ter causado um desequilíbrio no cérebro dela.

Durante a consulta psiquiátrica, o paciente sofreu uma convulsão com formação de espuma na boca e cianose, ou um tom de pele azulado devido a um baixo nível de oxigênio no sangue. Após receber um medicamento antiepilético, a mulher dormiu por várias horas no hospital.

Ao acordar, ela voltou ao normal - mas não se lembrava de seu período como uma galinha.

Houve apenas 56 outros casos documentados de zoantropia desde 1850. Outros pacientes se transformaram em lobo, leão, gato, coelho, javali ou cobra, para citar alguns.