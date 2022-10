Deputada bolsonarista Carla Zambelli aponta arma para homem em SP

A deputada federal reeleita e apoiadora do presidente Jair Bolsonaro Carla Zambelli (PL-SP) foi filmada, na tarde deste sábado, apontado uma arma contra um homem no cruzamento das alamedas Joaquim Eugênio Lima com a Lorena, na capital paulista. Em imagens que circulam na internet a deputada atravessa a rua com a arma em mão e entra em um bar atrás de um homem que fugia dela. Em seguida, ainda com a arma apontada, ela é tranquilizada por outro homem.

No instagram, Zambelli declarou que reagiu a uma agressão. "Me empurraram no chão, um homem negro, eles usaram um homem negro para vir para cima de mim, eram vários", disse. Segundo a deputada, ela sacou a arma após um de seus agressores ter tentado fugir dela enquanto ela esperava a policia para "dar flagrante" no agressor.

Em nota, a Polícia Militar diz que foi acionada "por volta das 16h30 deste sábado (29), para atendimento de ocorrência na Alameda Lorena, Jardins, região central da capital. No local, uma deputada federal informou que estava em um restaurante quando passou a ser ofendida e empurrada por pessoas não identificadas, motivo pelo qual sacou a pistola que portava. O caso será apresentado ao plantão do 78º DP (Jardins), em funcionamento no prédio do 4º DP (Consolação), para registro do boletim de ocorrência e devidas providências de polícia judiciária", diz a nota.

Investigação

A Polícia Civil está investigando o caso. Investigadores buscam identificar o homem perseguido pelos grupos de pessoas que estava com a parlamentar. Por enquanto, os policiais investigam a hipóteses de terem ocorrido os seguintes crimes: porte ilegal de arma, lesão corporal e disparo de arma de fogo.

Neste último caso, os policiais afirmam que dependerá da análise da direção do disparo para saber se um crime mais grave - tentativa de homicídio - ocorreu. Será a análise do vídeo com a direção do disparo que mostrará qual a intenção do homem que atirou em direção à pessoa perseguida por Zambelli e por seu grupo nos Jardins.