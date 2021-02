Deputado apresenta notícia-crime contra Lumena por 'racismo contra brancos'

O deputado estadual Anderson Moraes (PSL-RJ), apresentou uma notícia-crime contra a baiana Lumena, do BBB21, na Delegacia de Combate a Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), na terça-feira (9). Ele alega que a psicóloga praticou "racismo contra brancos" no reality show. O pedido espera a abertura de inquérito. Anderson quer que Lumena seja expulsa do BBB.

No sábado (6), depois da Prova do Anjo, a baiana fez comentários sobre a aparência da atriz e participante Carla Diaz, enquanto conversava com a aliada Karol Conká. A psicóloga chamou Carla de "sem melanina", "desbotada" e disse que ela tinha "olho de boneca assassina".

O político diz que a fala foi perjorativa e ofende de maneira generalizada a raça branca. . "Um caso claro de racismo de duas jovens negras contra pessoas brancas", disse ele. "Pedi para a Decradi apurar os fatos e se manifestar pela expulsão dela do programa. Se fosse o contrário, o que seria igualmente crime, já teriam se mobilizado para combater o racismo", diz.

Ele postou sobre a denúncia no Instagram. "Protocolamos uma notícia crime contra a participante Lumena pela fala pejorativa e ofensiva generalizada à raça branca", escreveu o político.

Vale lembrar que pesquisadores do tema destacam que racismo reverso não existe, visto que o racismo demarca uma população que sofreu exploração de maneira oficial e sistematizada na sociedade.