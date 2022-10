Deputado do PL diz que universitários da cidade da boate Kiss merecem morrer queimados

O deputado Bibo Nunes (PL) criticou estudantes da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e da Universidade Federal de Pelotas (Ufpel) depois que esses fizeram um ato de protesto contra o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), se manifestando a favor de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No Facebook, Bibo publicou um vídeo afirmando que os universitários não querem "trabalhar, ir à luta, estudar para vencer na vida" e dizendo que eles sempre "dependeram da mesada do papai e da mamãe". “Vocês são a vergonha, a escória do mundo. Vocês têm que viver no lixo, no esgoto, porque vocês produzem nada”, diz o parlamentar.

O deputado ainda cita o filme Tropa de Elite para dizer que os alunos "merecem" morrer queiamdos dentro de pneus. "Pegaram aqueles coitadinhos, aqueles riquinhos ajudando pobre, se deram mal, queimaram vivos dentro de pneus, queimaram vivos dentro de pneus, e é isso que esses estudantes alienados, filhos de papai que têm grana merecem. Não que eu queira isso, mas merecem, aqueles que estão arriscando acabar com nosso Brasil", afirmou.

A fala do deputado gerou repulsa, especialmente considerando que a UFSM fica em Santa Maria, cidade onde 242 pessoas, boa parte universitários, morreram no incêndio da boate Kiss. A Universidade Federal de Santa Maria mantém na internet uma página listando 113 estudantes da instituição que morreram na tragédia.

Depois da repercussão, Bibo fez outra publicação dizendo que teve a fala deturpada. “Quem me conhece sabe que jamais falaria esses absurdos, generalizando contra os estudantes. Falei do filme Tropa de elite e misturaram tudo”, disse.