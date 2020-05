Deputado do PSL que morreu de covid-19 era tratado com cloroquina

Foto: Alerj/Divulgação

O deputado estadual Gil Vianna (PSL-RJ), que morreu na noite desta terça-feira (19) em decorrência de complicações da covid-19, estava sendo tratado com cloroquina, medicamento sobre o qual não há comprovação sobre a eficácia no tratamento da doença.

Segundo a coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo, a administração do medicamento, associado a outros, é protocolo do Hospital da Unimed em que ele estava internado, em Campos dos Goytacazes (RJ), para pacientes de coronavírus em estado grave.

Leia também: Cloroquina não tem eficácia comprovada contra covid-19, alerta OMS

Vianna passou uma semana sendo tratado no hospital, mas não resistiu. Ele era ex-oficial da Polícia Militar e do Exército e foi vereador de Campos do Goytacazes, sua cidade natal, por dois mandatos. Atualmente, cumpria o segundo mandato na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Leia também: Ministério da Saúde libera cloroquina a partir de casos leves de covid-19

“Sua dedicação pelo povo fluminense, principalmente na luta incansável pela pessoa com deficiência, será lembrada eternamente”, dizia o comunicado na página do deputado no Facebook, confirmando o falecimento.

A Alerj decretou luto oficial e decretou a suspensão das atividades legislativas por três dias.