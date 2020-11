Deputado Mário Negromonte Jr. estava em acidente que vitimou 2 pessoas na BR-110

O deputado federal Mário Negromonte Jr. (PP-BA), 40 anos, estava no acidente que terminou com duas pessoas mortas na BR-110, em Jeremoabo, no norte da Bahia, na noite deste domingo (1). De acordo com a assessoria do partido, ele teve ferimentos na costela e braço provocados pela colisão. O deputado foi encaminhado para um hospital de Paulo Afonso e liberado em seguida. O estado de saúde dele é bom, mas há suspeita de que possa ter quebrado uma costela e ainda aguarda resultados de exames para confirmar.

Ainda segundo informações da assessoria, Mário Negromonte Jr. estava no carro com o seu motorista e mais duas pessoas. Em sua conta no Instagram, o deputado compartilhou, nesta segunda-feira (2), uma postagem que o uma representação local do partido fez nas redes sociais se solidarizando com ele e com as famílias vítimas do acidente. Mário Negromonte é natural de Paulo Afonso e se recupera em casa.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente consistiu numa colisão frontal entre um veículo modelo Fiat Uno, que transportava seis pessoas, e a SUV Toyota/SW4, pertencente ao deputado, com quatro ocupantes. Conforme informações da polícia, a batida ocorreu no KM 64, num trecho próximo ao povoado Itapicuru, por volta das 22h30.

A colisão foi provocada porque um dos motoristas perdeu o controle da direção. Duas pessoas que estavam no Fiat Uno morreram e sete ficaram feridas. Todos foram encaminhados para um hospital de Paulo Afonso.