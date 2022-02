Deputados baianos voltam ao trabalho nesta terça-feira (1º)

Os deputados da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) retornaram ao trabalho, nesta terça-feira (1º), depois do recesso de fim de ano. Como manda a tradição, a sessão de reabertura da casa contou com a presença do governador e este ano teve restrições por conta da pandemia. A oposição não compareceu.

O evento aconteceu pela manhã. Durante a entrevista, na rampa de acesso à Assembleia, o governador Rui Costa (PT) comentou sobre a decisão da oposição de não participar da sessão de forma presencial como sinal de protesto pelo que eles classificaram como desrespeito do governador com o Legislativo.. Os deputados assistiram ao evento de forma virtual. O governador disse que, a caminho da Alba, teve o mesmo frio na barriga que sentiu em 2015, quando leu pela primeira vez a mensagem de abertura do ano legislativo. Este é o último ano de Rui à frente do governo.

"Senti o frio na barriga que em senti em 2015, lendo a última mensagem do oitavo ano. Começamos esse ano com a mesma vontade de trabalhar e enfrentar os desafios que enfrentamos ao longo desses anos, com todas as tempestades que estamos enfrentando. A Bahia ficou de pé com o povo baiano solidário, povo de garra, de determinação", disse.

Para acessar o prédio da Alba o público precisou apresentar o comprovante de vacinação completa ou, para aqueles que não se vacinaram ou estão com o ciclo incompleto, o teste RT/PCR com resultado negativo, feito nas últimas 72 horas. Para evitar aglomeração, o acesso ao plenário foi limitado. O governador também comentou sobre a pandemia e disse que acredita que o estado pode estar chegando ao platô de casos de covid-19.

"Nos últimos três dias, o número ficou no patamar de 30 mil e eu espero que não cresça nos próximos dias, se esse número se confirmar por 3 ou 4 dias significa que chegamos no platô, no pico de casos, que é alto, e a tendência, em seguida, é de queda. Continuamos monitorando, acompanhando. Ampliamos os leitos de UTI infantis e de adultos para suportar esse crescimento que houve e esperamos que, no máximo, em 15 dias comece a queda desses números", analisou o governador.

A sessão foi transmitida pela TV Alba e um telão, instalado no saguão Nestor Duarte, que é contíguo ao plenário, transmitiu a evento em tempo real. O presidente da Assembleia Legislativa, Adolfo Menezes (PSD), afirmou que a expectativa é de que a Casa continue com as suas atividades, e que vai ouvir infectologistas para garantir a segurança sanitária no local.

"A partir de agora devem chegar outros projetos na Casa, a Assembleia vai continuar fazendo seu trabalho como sempre fez, até nos últimos anos, com a pandemia. A única diferença é que todos nós esperávamos voltar totalmente presencial, mas em virtude do aumento de casos de covid, com a ômicron, nós tivemos que pisar no freio. Agora vamos ouvir os médicos, os infectologistas, que têm mais contato com a ciência para saber como proceder", afirmou.

Este ano, os deputados terão o desafio de analisar e aprovar projetos em meio a corrida eleitoral para governador e para a própria composição da Alba. Além disso, as consequências da pandemia, sobretudo na saúde e na educação, devem acalorar as discussões na tribuna.