Deputados da Paraíba aprovam mais alta honraria da Assembleia Legislativa para Juliette

A advogada paraibana Juliette Freire, do "BBB 21", vai receber a mais alta honraria da Assembleia Legislativa da Paraíba, a Medalha Epitácio Pessoa. A proposta foi aprovada por todos os 36 deputados do estado nesta terça-feira (13).

A medalha homenageia personalidades por sua importante contribuição à Paraíba. O autor da proposta, o deputado Ricardo Barbosa (PSB). Ele afirmou que a advogada divulga a Paraíba melhor do que qualquer agente público.

"O amor e cumplicidade de Juliette por nossa Paraíba lhe transformam na maior influenciadora personagem do nosso desenvolvimento. Ela consegue divulgar a Paraíba como destino turístico melhor do que qualquer agente público conseguiria fazê-lo".

Durante a sessão remota, onde os deputados aprovaram a honraria, os parlamentares destacaram que "Juliette sofreu xenofobia mas mesmo assim conseguiu se tornar destaque no reality". A paraibana é a participante dessa edição com mais seguidores no Instagram, com mais de 20 milhões. Ela entrou no BBB com pouco mais de 3 mil seguidores.

Juliette é a terceira paraibana a participar em uma das 21 edições do Big Brother Brasil. As outas duas foram Géris de Souza (BBB4) e Flayslane da Silva (BBB20).

Além da Medalha Epitácio Pessoa, Juliette também já recebeu voto de aplausos da Câmara de Vereadores de João Pessoa por sua jornada no "BBB 21" e por ressaltar suas raízes. Nesta terça-feira, Juliette também foi homenageada com outro voto de aplausos na Câmara de Campina Grande, cidade natal da advogada.