Derrame e perda de audição: Gugu enfrentava problemas de saúde, diz ex-namorado

Aos 60 anos, idade que tinha quando morreu, Gugu Liberato já começava a enfrentar alguns problemas de saúde. Segundo o portal Notícias da TV, entre os incômodos estavam um derrame no olho, perda de audição e uma queda no banheiro.

A informação dessas situações foram dadas pelo suposto ex-namorado do apresentador, Thiago Salvático, no processo em que ele pede o reconhecimento da união estável com Gugu para, assim, ter a sua fatia da herança bilionária deixada pelo famoso.

As informações sobre a condição de saúde de Gugu foram dadas para mostrar a proximidade entre os dois. A defesa cita duas ocasiões onde Thiago teve ciência dos problemas de saúde do apresentador.

A primeira, ocorrida em 24 de maio de 2015, quando Thiago veio da Alemanha para o Brasil e assistiu ao programa "Gugu" ao vivo, de dentro do estúdio da Record. Três dias depois, ele retornou para a Europa.

Em junho, a defesa relata que Gugu Liberato havia viajado para Orlando (Estados Unidos) com o objetivo de comprar a mansão onde seus filhos viriam a morar a partir de julho do mesmo ano.

Foi neste período que Thiago diz ter tido conhecimento que Gugu havia sido acometido por um derrame em um dos olhos e também de perda auditiva. Além disso, sofreu uma queda no banheiro de sua residência.

Já o outro episódio aconteceu em 24 de julho de 2015, dia em que embarcaria rumo a Ibiza (Espanha) para encontrar o namorado após dois meses sem se verem, uma tia do apresentador morreu. A caminho do aeroporto, em Guarulhos (Grande SP), Gugu conversa com Thiago por WhatsApp e compartiha sua dúvida em manter a viagem ou ficar com sua mãe, Maria do Céu, para acompanhar a despedida de sua parente.

Parte da conversa foi anexada ao processo e, de acordo com os prints, em dois minutos Gugu acabou com a própria dúvida, sem que o namorado precisasse insistir muito para que pudessem se encontrar. Ele embarcou à noite, e no dia seguinte se encontraram no país europeu. A defesa diz que o apresentador estava muito abatido e chateado com a morte de sua tia.

O ano de 2015 foi bastante movimentado para Gugu por conta de sua reestreia na Record após dois anos fora da TV. Somente em 2016, segundo conta o portal, o apresentador conseguiu voltar a praticar exercícios físicos.

Em março, ele teria voltado a fazer musculação, mas o chef de cozinha relata que os exercícios provocavam fortes dores no nervo ciático, e Gugu, por muitas vezes, ficava impedido até de caminhar. Para aliviar, ele fazia tratamento com acupuntura.