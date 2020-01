Derrotado por Bianca, surfista Lucas Chumbo é 1º eliminado do BBB20

O surfista Lucas Chumbo foi o primeiro eliminado do BBB20, em paredão contra Bianca Andrade, na noite desta terça-feira (28). Ele recebeu 75,54% dos votos, contra 24,46% dela. Segundo mais votado da casa, Lucas foi emparedado depois de perder a disputa do "bate e volta" com o mais votado, Pyong, em novidade desta edição. Bianca foi indicada pelo líder Petrix.

Na sua semana na casa, ele fez uma aliança com alguns homens da casa como o próprio Petrix, que perdeu um aliado depois de planejar metodicamente um paredão que desabou após a introdução do "bate e volta". Animado e elétrico, gostava de fazer brincadeiras e rir com os participantes da casa. Também apareceu em papos falando sobre a aparência de meninas da casa, o que não foi bem recebido nas redes sociais.

"Pior castigo da minha vida foi ficar naquele abacaxi", disse ele antes de sair, se referindo ao Castigo do Monstro. "Mas foi muito aprendizado", acrescentou. O que lembra dessa semana? "De tudo, a vibe que tem nessa casa é incrível. Nunca pensei que fosse ser assim", afirmou.

"A avaliação é todinha aí dentro. É agora que a gente está conhecendo vocês", disse o apresentador Tiago Leifert, antes de anunciar a eliminação de Chumbo. "Primeiro paredão é muito cruel, é uma pena te perder".

O carioca de 24 anos fazia parte dos convidados da edição, no grupo chamado de "Camarote". Ele é surfista de ondas grandes e diz que desde criança já pratica o esporte, incentivado pela mãe, que é bodyboarder, e pelo pai, também surfista.

Com 14 anos, ele já estava no brasileiro e outras competições. Em 2015, ele surfou pela primeira vez em Jaws, no Havaí, e descobriu sua grande paixão pelas ondas grandes.