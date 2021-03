Desabafo de Lisca ganha apoio de Rodrigo Chagas: 'Coragem de falar'

As críticas de Lisca sobre o início da Copa do Brasil seguem repercutindo e, nesta sexta-feira (5), ganharam o apoio de Rodrigo Chagas. O treinador do Vitória chamou de 'corajoso' o desabafo do técnico do América-MG e concordou que este não é o momento para a realização do torneio, em meio ao aumento de casos da covid-19.

O desabafo de Lisca aconteceu na última quarta-feira (3), tanto antes como depois do jogo contra o Athletic, pelo Campeonato Mineiro. O comandante do Coelho questionou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre a viabilidade da realização da primeira fase da Copa do Brasil, com 40 partidas envolvendo 80 times de vários cantos do país.

"Apoio totalmente o que Lisca falou. Acho que ele foi totalmente feliz na posição, teve bastante coragem de falar. Parabéns, professor Lisca. É um momento muito difícil que nós vivemos. Fazer com que nós, profissionais, possamos ir para alguns lugares distantes do Brasil...", disse Rodrigo Chagas.

O Vitória fará a abertura da Copa do Brasil, na próxima terça-feira (9), às 19h15, contra o Águia Negra. O jogo será na cidade de Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, no estádio Ninho da Águia.

"A logística para o próprio jogo é complicada. Em um momento que vivemos hoje, com a pandemia, arriscando nossos atletas, arriscando nossas vidas e dos profissionais, é ruim. A CBF deveria rever [realizar a Copa do Brasil] em um momento mais propício, melhor, para que pudesse haver esses jogos que estão marcados. Mas somos profissionais, estamos aqui para cumprir esse longo calendário que temos", continuou o técnico do Vitória.

Em entrevista coletiva, Chagas também falou sobre a partida contra o Ceará, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. O rival vem sendo uma pedra no sapato rubro-negro e, só em 2020, eliminou o Leão nas quartas de final do regional e na terceira fase da Copa do Brasil. O duelo será neste sábado (6), às 16h, na Arena Castelão, em Fortaleza.

"Jogo importante, jogo diante de uma equipe que tem trabalho muito bom, teve um ano muito positivo em 2020. Tem um grupo forte. Temos que tentar manter o equilíbrio que temos hoje no Baiano, buscado estar nas primeiras colocações, já que temos dois jogos que não pudemos realizar. Agora, na Copa do Nordeste, obtendo resultado favorável, se for resultado da vitória, melhor ainda. Se não, teremos que ter equilíbrio para buscar um ponto. Mas jamais pensando em derrota. Esse nunca é nosso pensamento. Fator positivo e motivacional é que, obtendo um grande resultado, vamos buscar nossa classificação", comentou o treinador.