Desabamento atinge casas em Jardim Cajazeiras

Um desabamento atingiu quatro casas no bairro de Jardim Cajazeiras, na madrugada desta terça-feira (10). A via de acesso e um muro desabaram na Rua Juracy Trindade.

A estrutura do acesso, como vigas, terra e asfalto invadiram as residências, dificultando o acesso de moradores. Alguns ficaram presos, sem conseguir sair de casa.

Segundo a Defesa Civil, o engenheiro Expedito Sacramento esteve no local e fez uma vistoria da estrutura. Os órgãos e secretarias do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil já foram acionados para retirada do material e instalação de lona de proteção.