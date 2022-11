Desabamento de imóvel na esquina da Ladeira da Praça interdita trânsito no Centro

Um casarão em ruínas tombou na tarde desta quinta-feira (17) na Rua São Francisco esquina com a Ladeira da Praça, no Centro Histórico de Salvador. Não há registro de feridos.

A Transalvador informou que veículos estacionados foram atingidos pela estrutura - a quantidade não foi informada - e que o trânsito acabou sendo interditado no local. Como opção de tráfego, os motoristas podem utilizar a Avenida J.J. Seabra (Baixa dos Sapateiros) e a Rua do Tijolo.

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), uma vistoria foi realizada, e a interdição permanecerá até a retirada do entulho. Ainda segundo o órgão, o escoramento lateral do imóvel que desabou atingiu o prédio vizinho.

"O casarão estava com as escoras metálicas já oxidadas. As equipes da Codesal estavam monitorando essa edificação e, hoje, aconteceu esse desabamento", disse Sosthenes Macêdo, diretor da Codesal. Ele afirmou que já entrou em contato com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), para relatar a situação.

A Coelba também foi acionada para verificar o comprometimento na fiação elétrica. Agentes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) estão no local.