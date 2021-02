Desabamento de laje deixa homem ferido no Bairro da Paz

A parte interna da laje de uma casa localizada no Bairro da Paz, em Salvador, desabou na manhã desta sexta-feira (8). O acidente acabou soterrando um homem que estava no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente e compareceu ao imóvel para resgatar a vítima.

Após ser socorrido pelos bombeiros, o homem foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital, por conta de uma possível fratura em sua perna.

As causas do desabamento ainda não são sabidas. Agora, a casa passará por perícia especializada para verificar sua estrutura e descobrir o motivo do acidente.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) não chegou a ser solicitada através do 199 para acompanhar o desabamento.