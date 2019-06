Desafio do Google incentiva garotas de 15 a 21 anos a criar um game

O Google abre nesta quinta-feira (6) inscrições para o Desafio Change the Game, que vai premiar as melhores ideias para jogos de mulheres com idades entre 15 e 21 anos. Duas vencedoras serão selecionadas e terão seus jogos produzidos e lançados no Google Play no início de 2020. Além disso, outras 500 garotas vão ganhar 16 cursos, em um total de 144 horas de aulas on-line sobre programação.

A intenção da iniciativa é ajudar na capacitação de uma nova geração de criadoras de game, ao mesmo tempo que promove diversidade na área. Dados da Pesquisa Game Brasil de 2018 mostram que 75,5% dos brasileiros jogam games eletrônicos. Mais da metade (58,9%) são mulheres. Apesar disso, elas são apenas 15% dos matriculados em cursos de Ciência da Computação e Engenharia, de acordo com a Sociedade Brasileira de Computação (SBC).

“Queremos que o Desafio Change the Game mostre às mulheres que

elas também podem optar por carreiras de exatas, programação ou TI. Já que elas estão imersas, tanto quanto os homens, neste mundo de jogos, elas também podem seguiressas carreiras onde hoje são minoria", diz Maia Mau, Head de Marketing de Google Play para a América Latina.

O desafio está aberto para jovens de todo o Brasil, de escolas públicas ou privadas, sem necessidade de experiência prévia em design de games ou programação. É preciso entrar no site para se inscrever (clique aqui) e preencher um formulário descrevendo a ideia do jogo - sua mecânima, narrativa e personagens. Também faz parte da inscrição responder à questão "Como a ideia do seu jogo está relacionada com o tema 'O que quero ver no futuro?'". O prazo para as inscrições vai até 30 de setembro.

Um grupo de dez mulheres brasileiras vai selecionar as vencedoras, que serão anunciadas em novembro.