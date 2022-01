Desafio em dobro: como a pandemia afetou a vida de crianças atípicas; leia especial

Invisibilizadas em uma sociedade capacitista e com mães, professoras, terapeutas e cuidadoras que atuam quase sempre sozinhas em meio ao machismo estrutural, crianças atípicas atravessam a pandemia enfrentando uma série de desafios, como o fechamento das escolas e o afastamento de terapias essenciais ao desenvolvimento.

Com um atraso de um mês após a autorização pela Anvisa, o Brasil começou a vacinar meninas e meninos entre 5 e 11 anos, em um cenário de agravamento da pandemia com a variante ômicron e o início do ano letivo de 2022. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 300 crianças nesta faixa etária morreram de coronavírus. O número supera 1.400 entre zero e 11 anos de idade.

Quer saber mais? Confira o especial Infâncias Atípicas publicado neste sábado (28) no Correio de Fim de Semana. A reportagem é de Carla Bittencourt (@carlapb1) e Mariana Della Barba (@marianadb).

Ilustração: Suzane Lopes

A pandemia e a diversidade

No momento em que o Brasil começa a vacinar crianças, mães da Bahia e de São Paulo falam sobre dois anos de pandemia com meninas e meninos atípicos e sobre como essa função ainda é solitariamente feminina.

Diário materno

Em relatos poéticos e políticos na internet, a jornalista Maria Karina de Andrade fala sobre Antonia, filha autista e com doença rara. Clique aqui e leia a reportagem sobre a história de Antonia.

Rainha do deboche

Performando antirracismo e anticapacitismo com muito sarcasmo, a ativista Gabriela Pereira apresenta Beny e fortelece debate sobre inclusão. Leia aqui a reportagem.

Cotidiano premiado

Percurso escolar de Lara, criança com microcefalia, é premiado nacionalmente, e sua mãe, a educadora Catiane Vaz, conta como a filha viveu aprendizagens de forma remota. Conheça a história de Lara.

Tudo novo

Com medo de que o filho, Guilherme, fosse preterido no sistema de saúde por ser Down, Joyce Renzi, diretora do Instituto Lagarta Vira Pupa, promoveu uma mudança radical na família. Leia a história de Guilherme.

Os efeitos e como revertê-los

Especialistas avaliam o custo de escolas fechadas e da falta de terapias para crianças neurodiversas e apontam caminhos para revertê-los, ainda durante a pandemia.

Entrevista

Autora do livro "Primeira Infância em Movimento", psicóloga Ivanna Castro mosrtra que, apesar das adversidades, são as próprias crianças que apontam transformações