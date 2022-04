'Desafio que eu escolhi', diz Matheus Davó sobre jogar no Bahia

Um dos últimos reforços anunciados pelo Bahia, o atacante Matheus Davó chegou, treinou, está disponível para enfrentar o Cruzeiro, nesta sexta-feira (8), às 21h30, na Fonte Nova, pela primeira rodada da Série B, e foi apresentado oficialmente pelo Esquadrão.

No primeiro contato com os tricolores, o atacante elogiou a estrutura do clube e explicou o motivo de ter aceitado a oferta do Bahia. O Esquadrão venceu a concorrência com o Guarani, clube que revelou o jogador e que tentava a contratação para a Série B.

"Com certeza o tamanho do clube, a história. Foi uma escolha minha, deixei bem claro isso. Tinha a opção de ir para o Guarani, clube que me revelou. Mas eu estava para novos desafios, para ir para um time grande, de camisa, de torcida. É um desafio que eu escolhi para mim. Espero ter bastante triunfos e grandes conquistas", disse.

"Eu acho que fiz uma história bonita do Guarani, mas que ficou lá. Está na hora de escrever novas histórias com o Bahia. Vim para o maior do Nordeste, clube com nome, torcida, e buscar ser reconhecido também", completou o atacante.

Com características de atuar pelos lados do campo, Matheus Davó não esconde a expectativa para estrear pelo Bahia. No tricolor, ele vai disputar posição com Raí, Marco Antônio, Vitor Jacaré, Everton e Ronaldo.

Expectativa muito grande. É sempre bom fazer história com um clube tão gigante. Espero entrar nessa história e fazer bons jogos. Acredito que amanhã vou estar apto para ficar no banco de reservas e ser opção para o professor", explicou.