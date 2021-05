Desavisados: público procura 1ª dose da vacina mesmo com anúncio de suspensão

O relógio marcava 5h45 quando a operadora de telemarketing Rosilda Santana, 52 anos, bateu a porta e saiu de casa, no bairro da Mata Escura, em Salvador, para ir ao posto de saúde do Cabula VI, nesta terça-feira (25). Ela estava em busca da primeira dose da vacina contra o novo coronavírus, e esteve também nas unidades da Engomadeira e do Campo da Pólvora antes de compreender que as doses acabaram em todos os locais.

Diabética, Rosilda tem pressa em se imunizar porque faz parte do grupo de risco e também porque já provou do novo coronavírus. “Eu tive a doença e foi grave, fiquei internada do dia 28 de janeiro até o dia 26 de fevereiro. Preciso tomar logo essa vacina. Não consegui fazer isso na semana passada e estava tentando tomar hoje, mas vou voltar para casa”, disse, na saída do posto do Campo da Pólvora.

Ainda não existe previsão de quando a Bahia vai receber novas doses e, na segunda-feira (24), a Secretaria Municipal de Saúde informou através de comunicados e da imprensa que a aplicação da primeira dose está suspensa em Salvador até a chegada de novos lotes. Mesmo assim, nesta terça, muita gente compareceu às unidades de saúde em busca do imunizante.

A dona de casa Donata Santos, 56, foi ao 5º Centro de Saúde Clementino Fraga, nos Barris, durante a manhã, procurando a primeira dose. Na entrada do posto foi informada por uma funcionária de que a aplicação foi interrompida por falta de vacina. Donata perguntou se ainda havia imunizante em alguma outra unidade e ficou frustrada com a resposta.

“Moro aqui perto, então, vim tomar a vacina. Pensei que estivessem aplicando a primeira dose, mas vou ter que voltar para casa e esperar. Pelo menos, não estou com sintomas”, contou. Ela será a primeira pessoa da família a se imunizar, quando a vacinação for retomada.

Funcionários dos postos contaram que o movimento de pessoas buscando a primeira dose foi intenso no início da manhã, mas que não houve tumulto, como contou uma funcionária que pediu para não ser identificada. “A maioria das pessoas entendeu que a gente não está aplicando a primeira dose simplesmente porque não tem, e foram embora. Depois, com o passar do tempo, a procura foi diminuindo”, disse.

O prefeito Bruno Reis comentou sobre a demora do envio de novas remessas pelo Ministério da Saúde durante a apresentação do balanço da vacinação, em evento virtual, na segunda-feira (24). Ele afirmou que os lotes não estão sendo enviados dentro da normalidade.

“Fizemos um esforço grande no sábado e vacinamos 18 mil pessoas com a primeira dose. Estamos concluindo todo o público de 57 anos ou mais, além das categorias profissionais. Toda quinta-feira, sexta ou sábado chegam vacinas, mas infelizmente na semana passada não chegou. A previsão era chegar hoje [segunda-feira] no final do dia, estamos aguardando a confirmação e o quantitativo”, disse. O envio não se confirmou.

Em Feira de Santana, Lauro de Freitas, Camaçari, Jequié e Alagoinhas o estoque para primeira dose também já esgotou. Em Salvador, as unidades de saúde e os drive-thrus estão aplicando apenas a segunda etapa do imunizante.

A Secretaria Estadual da Saúde (Sesab), responsável por distribuir as doses entre os 417 municípios da Bahia, informou que está aguardando o envio de novos lotes pelo Governo Federal.

Questionado se há previsão de quando novas remessas das vacinas de Oxford, da CoronaVac e da Pfizer serão entregues para a Bahia, o Ministério da Saúde ainda não se pronunciou.