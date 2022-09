Descarga elétrica provocada por raio mata 23 gados na Bahia

O mistério da morte de 23 gados em uma fazenda na zona rural de Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia, foi esclarecido. A causa da morte foi uma descarga elétrica provocada por um raio, segundo a Neoenergia Coelba.



Os animais foram encontrados mortos na tarde da última sexta-feira (23), em uma fazenda localizada às margens da BR-135. Segundo o dono dos animais, entre os mortos havia três vacas prenhas. O prejuízo é estimado em aproximadamente R$ 100 mil.

Em nota, a distribuidora de energia informou que ocorreu uma descarga atmosférica que acabou atingindo equipamentos da rede elétrica na localidade de Brejinho e causou danos na linha de distribuição de energia.

Ainda de acordo com a empresa, equipes técnicas foram enviadas ao local e chegaram cerca de 20 minutos após o incidente, onde iniciaram a recomposição na rede, que foi finalizada às 19h.

A energia no local já foi normalizada. Caso alguém tenha sofrido algum dano elétrico, é possível acionar a Coelba e solicitar o ressarcimento através do site da distribuidora ou na central atendimento no número 116.