Desconto de 5% no IPVA vale até esta semana para placas de final 9 e 0

Encerra nesta semana o prazo para que donos de veículos com placas de final 9 e 0 paguem com desconto de 5% o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2021, em cota única. As datas podem ser consultadas na tabela do IPVA 2020, no site da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz).

A Sefaz alerta ainda que donos de veículos com placas que terminam em 5 e 6 têm até os dias 29 e 30 de julho, respectivamente, para fazer o pagamento do IPVA em cota única, já sem desconto.

Caso o dono não regularizeo imposto e licenciamento, o veículo ficará com documentação irregular. As placas de final 1, 2, 3 e 4 já encerraram o prazo.

É possível pagar o valor em agência, caixa ou app do Banco do Brascil, Bradesco ou Bancoob, usando o número do Renavam. O desconto de 5% é calculado automaticamente para quem está elegível.

Parcelamento

Os proprietários de veículos com placas terminadas em 9 e 0 podem optar ainda por dividir o IPVA em três parcelas, sem o desconto. Para isso, basta observar os vencimentos das cotas na tabela, também de acordo com o número final da placa do veículo. Quem perder o prazo da primeira cota deixa de ter o direito ao parcelamento em três vezes, devendo efetuar o pagamento integral do imposto até a data da última parcela.