Descubra quem é a ex-global acusada de desviar R$ 10 milhões do marido

Uma situação tem despertado o interesse dos internautas em saber quem é a atriz que foi acusada de usar atestados médicos falsos para burlar a Justiça e liberar R$ 10 milhões das contas do marido idoso, Farid Curi.

Trata-se de Suzy Camacho, de 61 anos. A atriz fez novelas importantes nas décadas de 1970 e 1980, como A Viagem e Brega e Chique. No passado, ainda na infância, ela foi Mini Miss São Paulo, conseguindo ficar famosa e chegando ao estrelato.



Seu primeiro folhetim foi “Vidas Marcadas", de 1973, da Record. Logo depois, foi para a Tupi para fazer "A Barba Azul" (1974), "A Viagem" (1975), "O Profeta" (1977), "Aritana" (1978), entre outros projetos. Na Band, ela chegou a fazer “Pé de Vento" e "Dulcinéia Vai à Guerra". Já no SBT, "A Força Do Amor" e "Jerônimo".

Mesmo com sucesso na teledramaturgia, Suzy, em 1984, se formou em psicologia pela FMU (Faculdades Metropolitanas Unidas). Com isso, sua fama continuou, mas como convidada em programas como psicóloga. Com isso, ela seguiu aparecendo em vários locais, como a TV Gazeta.

Casamento

Ela é casada com o empresário desde 2013, em regime de separação obrigatória de bens. Farid Curi, que tem 85 anos, foi um dos sócios da rede de supermercados Atacadão, até 2007, ano em que sua empresa foi comprada pelo Carrefour por mais de R$ 2 bilhões.

Com a saúde mental do pai piorando a cada dia, os quatro filhos do empresário, Beatriz Curi Savioli, Muriel Amaral Curi, Rodrigo Curi e Alfredo Curi, entraram na Justiça para bloquear os R$ 10 milhões de um fundo de investimento, em 2020. Ele está hospitalizado desde o mesmo ano por danos neurológicos (paralisia cerebral).

No entanto, Suzy conseguiu reverter o acordo, mostrando atestados médicos do marido à Justiça. O Ministério Público informou que os médicos que assinaram os atestados foram 'ludibriados' pela atriz.

O advogado da psicóloga alegou que Suzy não apresentou nenhum atestado falso e que as acusações são mentirosas.

"Na condição de advogado da Sra. Suzy Camacho Curi, esposa do Sr. Farid Curi, venho manifestar-me, esclarecendo que a Sra. Suzy jamais utilizou atestados médicos que não correspondem à verdade (em juízo ou fora dele), e que as acusações feitas pelos seus enteados (filhos de seu marido) não procedem e são mentirosas", disse em resposta ao site UOL.