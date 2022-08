Descubra quem é a famosa idosa brasileira que gastou R$ 200 mil em shopping

Quem circula pelas redes sociais, já assistiu um vídeo de uma idosa circulando por um shopping de luxo, em São Paulo, gastando rios de dinheiro em lojas de grife. Em uma tarde, ela conseguiu deixar, apenas, R$ 200 mil no centro de compras.

A mulher é Maria Berklian, de 84 anos, conhecida como "prima de Dom Pedro I" e ficou popularmente vista como "a Rainha do Brasil", no TikTok. De origem armênia, a idosa já foi costureira, feirante e, ao lado do marido, criou uma rede de supermercados, que foi vendida há mais de 30 anos, mas que ajudou a ter uma vida confortável para sempre. Em passeios simples, ela faz compras pela Chanel, Dolce & Gabbana e a mais nova queridinha dos famosos, Balenciaga.

O neto da milionária, Eduardo Berklian, iniciou os vídeos como forma de ter uma motivação extra na vida, como algo para ser apenas entretenimento. "Ela está adorando o carinho dos 'fãs'. Nada é forçado e ela ama passear", contou em entrevista ao site Splash.

Os vídeos são gravados pela amiga da idosa, Gabriela Paiva, de 27 anos. Sem parentesco algum com a milionária, a jovem edita todas as gravações, que já somam mais de 8 milhões de visualizações.

Segundo o neto, ela sempre participa de ações de caridade e luta pelo direito das mulheres. Além disso, ela já é viúva há 26 anos.