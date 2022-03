'Desejo boa sorte', diz Jerônimo sobre João Leão apoiar ACM Neto

Pré-candidato ao governo do estado pelo PT, o atual secretário estadual da Educação (SEC), Jerônimo Rodrigues, evitou entrar em embate direto com o vice-governador, João Leão (PP), que deixou a base de apoio do partido. Em conversa com jornalistas nesta quinta-feira (17), ele afirmou que deseja sorte ao ex-aliado.

"A gente respeita muito o vice-governador João Leão, eu desejo a ele boa sorte. Essa avaliação [sobre ter traído o PT ou não] tem que ser efeita pelo grupo que apoia ele. Do lado de cá, continuaremos fazendo a nossa parte", disse.

Jerônimo também falou sobre o comentário do senador Otto Alencar (PSD) que o chamou de "novo Rui Costa". "O senador Otto Alencar é um companehiro muito firme, conhecedor da Bahia, destaque no cenário nacional. O novo perfil que constrói para governador a Bahia tem que ter um pouco de Lula, Wagner, Rui. Vamos dirigir a Bahia como Wagner e Rui dirigiram, mas cada um vai colocando as suas características também", afirmou.

O pré-candidato também adiantou que as conversas entre o MDB e o PT seguem avançando. "As conversas estão acontecendo, espero que essa semana que a gente possa fechar isso para que na próxima semana a gente possa ter o presidente Lula aqui. Todo mundo sabe que o MDB teve papel histórico com a eleição do governador Jaques Wagner. O presidente Lula está fazendo articulação nacional e isso se reflete no estado. A gente está fazendo o possível para ter uma alianca forte para continuar governando a Bahia".